Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «Этот игрок Динамо растет, но есть минус – он пижон»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 03:32 |
251
0

Йожеф САБО: «Этот игрок Динамо растет, но есть минус – он пижон»

Бывший наставник киевлян – о Пономаренко

15 декабря 2025, 03:32 |
251
0
Йожеф САБО: «Этот игрок Динамо растет, но есть минус – он пижон»
ФК Динамо. Матвей Пономаренко

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о нападающем киевлян Матвее Пономаренко.

«Пономаренко растет, но единственный минус у него, который я знаю – это то, что он пижон. Когда он с мячом и нужно отдать передачу, а потом открыться, то Пономаренко постоянно берет инициативу на себя и идет в обводку, теряя мяч. Такого не может быть», – сказал Сабо.

В этом сезоне у Пономаренко девять матчей за взрослую команду киевлян и один гол.

Ранее легенда «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о нападающем киевлян Матвее Пономаренко.

По теме:
И.о. или главный? Костюк раскрыл детали разговора с Суркисом
Защитник Полесья расхвалил экс-игрока сборной Украины: «Большой плюс»
Костюк - о Самбе Диалло и интриге вокруг молодых игроков Динамо
Йожеф Сабо Матвей Пономаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
Бокс | 14 декабря 2025, 06:05 0
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика

Меньше недели до боя

Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Футбол | 14 декабря 2025, 07:42 2
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины

Ващук считает, что Костюк должен остаться в клубе

Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Футбол | 14.12.2025, 06:45
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Гуцуляк запросил большую зарплату у турецких клубов. Известны сумма и ответ
Бенефис Зубкова. Трабзонспор в безумном триллере вырвал ничью у Бешикташа
Футбол | 14.12.2025, 21:06
Бенефис Зубкова. Трабзонспор в безумном триллере вырвал ничью у Бешикташа
Бенефис Зубкова. Трабзонспор в безумном триллере вырвал ничью у Бешикташа
Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
Футбол | 15.12.2025, 03:02
Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
Полесье хочет купить игрока, которого стремилось подписать Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
Усик получил позорный вызов на бой от своего последнего обидчика
13.12.2025, 05:42 5
Бокс
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
13.12.2025, 22:24 4
Футбол
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
14.12.2025, 08:23 4
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
Испортили результат: женская сборная Украины не удержалась в топ-3 эстафеты
13.12.2025, 16:26 11
Биатлон
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
Для Динамо нашли главного тренера после поражения Фиорентине
13.12.2025, 07:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем