Йожеф САБО: «Этот игрок Динамо растет, но есть минус – он пижон»
Бывший наставник киевлян – о Пономаренко
Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о нападающем киевлян Матвее Пономаренко.
«Пономаренко растет, но единственный минус у него, который я знаю – это то, что он пижон. Когда он с мячом и нужно отдать передачу, а потом открыться, то Пономаренко постоянно берет инициативу на себя и идет в обводку, теряя мяч. Такого не может быть», – сказал Сабо.
В этом сезоне у Пономаренко девять матчей за взрослую команду киевлян и один гол.
Ранее легенда «Динамо» Максим Шацких поделился мыслями о нападающем киевлян Матвее Пономаренко.
