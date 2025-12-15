Йожеф САБО: «Этот игрок Динамо растет, но есть минус – он пижон»

Бывший футболист и тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о нападающем киевлян Матвее Пономаренко.

«Пономаренко растет, но единственный минус у него, который я знаю – это то, что он пижон. Когда он с мячом и нужно отдать передачу, а потом открыться, то Пономаренко постоянно берет инициативу на себя и идет в обводку, теряя мяч. Такого не может быть», – сказал Сабо.

В этом сезоне у Пономаренко девять матчей за взрослую команду киевлян и один гол.

