Матч в потенциальной группе Украины на чемпионате мира станет историческим
Поединок между Японией и Тунисом станет тысячным в истории турнира
Поединок между сборными Туниса и Японии станет тысячным в истории чемпионатов мира.
Встреча пройдет 20 июня на стадионе «BBVA» в городе Гвадалупа, Мексика.
В группе F, помимо Тунис аи Японии, находятся Нидерланды. Четвертой командой квартета может стать сборная Украины: для этого подопечным Реброва необходимо пройти Швецию в полуфинале квалификации и одолеть победителя пары Польша – Албания в финале.
Ранее сообщалось о том, что Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026.
A historic @FIFAWorldCup match-up awaits 🌍🏆— FIFA (@FIFAcom) December 6, 2025
Tunisia vs Japan will be the 1,000th match in the tournament's long and storied history. pic.twitter.com/0vu4ictFpm
