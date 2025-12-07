Матч в потенциальной группе Украины на чемпионате мира станет историческим

Поединок между сборными Туниса и Японии станет тысячным в истории чемпионатов мира.

Встреча пройдет 20 июня на стадионе «BBVA» в городе Гвадалупа, Мексика.

В группе F, помимо Тунис аи Японии, находятся Нидерланды. Четвертой командой квартета может стать сборная Украины: для этого подопечным Реброва необходимо пройти Швецию в полуфинале квалификации и одолеть победителя пары Польша – Албания в финале.

Ранее сообщалось о том, что Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026.