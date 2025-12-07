ФОТО. Ностальгия дня. Шевченко встретился с легендами Милана

Глава УАФ Андрей Шевченко опубликовал в Instagram фотографии с церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026 года в Вашингтоне.

Шевченко встретился с Карло Анчелотти и Кака – людьми, с которыми добился своих главных успехов в «Милане». Под руководством Анчелотти украинец выиграл Лигу чемпионов, а дуэт с Кака стал одним из самых ярких в Европе.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

«Был рад встретить коллег. Турнир обещает быть одним из самых выдающихся», – написал Шевченко.

Также он показал фото с Роберто Баджо и Джорджем Веа – обладателями «Золотого мяча». Снимки быстро разлетелись по соцсетям, вызвав волну ностальгии у фанатов.