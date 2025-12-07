Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
07 декабря 2025, 02:51 | Обновлено 07 декабря 2025, 02:58
ФОТО. Ностальгия дня. Шевченко встретился с легендами Милана

Андрей Шевченко встретил в Вашингтоне легенд, с которыми писал историю Милана

Instagram. Андрей Шевченко, Кака и Карло Анчелотти

Глава УАФ Андрей Шевченко опубликовал в Instagram фотографии с церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026 года в Вашингтоне.

Шевченко встретился с Карло Анчелотти и Кака – людьми, с которыми добился своих главных успехов в «Милане». Под руководством Анчелотти украинец выиграл Лигу чемпионов, а дуэт с Кака стал одним из самых ярких в Европе.

«Был рад встретить коллег. Турнир обещает быть одним из самых выдающихся», – написал Шевченко.

Также он показал фото с Роберто Баджо и Джорджем Веа – обладателями «Золотого мяча». Снимки быстро разлетелись по соцсетям, вызвав волну ностальгии у фанатов.

фото lifestyle Андрей Шевченко Карло Анчелотти Кака Джордж Веа Роберто Баджо чемпионат мира по футболу сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
