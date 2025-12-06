Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Скауты украинского клуба присутствовали на матче Динамо Загреб – Хайдук
06 декабря 2025, 20:42
Скауты украинского клуба присутствовали на матче Динамо Загреб – Хайдук

«Шахтер» отправил своих представителей в Хорватию

Сегодня в элитарном дивизионе чемпионата Хорватии состоялся центральный матч 16-го тура, в котором встречались загребское «Динамо» и «Хайдук».

Игра завершилась со счетом 1:1, благодаря чему «Динамо» осталось на первой строчке с 32 очками в активе, а «Хайдук» идет вторым, набрав 31 очко.

По информации паблика Croatian Football, центральный матч 16-го тура хорватского чемпионата посетили скауты многих клубов, среди которых был и украинский – «Шахтер».

Отметим, что в феврале нынешнего года «Шахтер» купил у «Динамо» Загреб молодого вингера Лукаса Загору, который ныне выступает во втором хорватском дивизионе на правах аренды за «Дубраву».

Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
Iigor6583
Що, мало їм тих легів? Хочуть щоб було 100%.
