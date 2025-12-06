Скауты украинского клуба присутствовали на матче Динамо Загреб – Хайдук

Сегодня в элитарном дивизионе чемпионата Хорватии состоялся центральный матч 16-го тура, в котором встречались загребское «Динамо» и «Хайдук».

Игра завершилась со счетом 1:1, благодаря чему «Динамо» осталось на первой строчке с 32 очками в активе, а «Хайдук» идет вторым, набрав 31 очко.

По информации паблика Croatian Football, центральный матч 16-го тура хорватского чемпионата посетили скауты многих клубов, среди которых был и украинский – «Шахтер».

Отметим, что в феврале нынешнего года «Шахтер» купил у «Динамо» Загреб молодого вингера Лукаса Загору, который ныне выступает во втором хорватском дивизионе на правах аренды за «Дубраву».