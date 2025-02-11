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  4. Шахтер купил за 80 тысяч хавбека Динамо Загреб, оставив его в Хорватии
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 18:13 |
824
1

Шахтер купил за 80 тысяч хавбека Динамо Загреб, оставив его в Хорватии

Лукас Загора до конца сезона будет выступать за «Дубраву» на правах аренды

11 февраля 2025, 18:13 |
824
1
Шахтер купил за 80 тысяч хавбека Динамо Загреб, оставив его в Хорватии
facebook.com/nkdubravatimkabel

Донецкий «Шахтер» осуществил трансфер 18-летнего вингера загребского «Динамо» Лукаса Загоры.

По информации портала Transfermarkt, Загора обошелся «горнякам» в 80 тысяч евро.

Сразу после выкупа прав на Загору у загребского «Динамо» дончане отправили вингера в аренду до конца текущего сезона в «Дубраву» – команду второго дивизиона, где Лукас играл в текущем сезоне, но на условиях аренды из хорватского гранда.

На счету Загоры 2 забитых мяча в 15 поединках текущего сезона за «Дубраву».

О том, что «Шахтер» подписывает Загору сообщалось несколько дней назад, причем тогда СМИ акцентировали внимание на том, что Лукас является сыном 42-летнего Дарио Загоры – друга спортивного директора «горняков» Дарио Срны.

transfermarkt.com
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Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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