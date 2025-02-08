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  4. Шахтер подписывает 18-летнего сына Дарио Захоры – друга Дарио Срны
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 17:41 |
194
3

Шахтер подписывает 18-летнего сына Дарио Захоры – друга Дарио Срны

В стане «горняков» окажется Лукас Захора

08 февраля 2025, 17:41 |
194
3
Шахтер подписывает 18-летнего сына Дарио Захоры – друга Дарио Срны
x.com/TheCroatianLad. Лукас Захора

18-летний левый вингер загребского «Динамо» Лукас Захора продолжит карьеру в Украине, где переберется в стан «Шахтера».

Сообщается, что у воспитанника загребского «Динамо» не было шансов заиграть в первой команде родного клуба, а его контракт истекал ближайшим летом.

Первую часть нынешнего сезона Лукас Захора на правах аренды отыграл за «Дубраву» во втором дивизионе хорватского футбола, отличившись 2 голами в 15 матчах.

Кроме того, Лукас Захора является сыном 42-летнего Дарио Захоры, который, по данным источника, дружит с нынешним спортивным директором «горняков» Дарио Срной.

На портале Transfermarkt Лукас Захора оценивается в 100 тысяч евро. В свои 18 лет вингер не имеет выступлений за юношеские сборные Хорватии.

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Алексей Сливченко Источник: 24sata
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AK.228
Кумовство оно такое 
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0
avk2307
В Чорноморець поїде напевно
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-1
ivankondrat96
Шахтар бере гравця, який не підходить загребському Динамо? Прикольно. мабуть хлопця звабили перспективою пограти в Трабзонспорі
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-1
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