Шахтер подписывает 18-летнего сына Дарио Захоры – друга Дарио Срны

18-летний левый вингер загребского «Динамо» Лукас Захора продолжит карьеру в Украине, где переберется в стан «Шахтера».

Сообщается, что у воспитанника загребского «Динамо» не было шансов заиграть в первой команде родного клуба, а его контракт истекал ближайшим летом.

Первую часть нынешнего сезона Лукас Захора на правах аренды отыграл за «Дубраву» во втором дивизионе хорватского футбола, отличившись 2 голами в 15 матчах.

Кроме того, Лукас Захора является сыном 42-летнего Дарио Захоры, который, по данным источника, дружит с нынешним спортивным директором «горняков» Дарио Срной.

На портале Transfermarkt Лукас Захора оценивается в 100 тысяч евро. В свои 18 лет вингер не имеет выступлений за юношеские сборные Хорватии.