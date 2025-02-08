Шахтер подписывает 18-летнего сына Дарио Захоры – друга Дарио Срны
В стане «горняков» окажется Лукас Захора
18-летний левый вингер загребского «Динамо» Лукас Захора продолжит карьеру в Украине, где переберется в стан «Шахтера».
Сообщается, что у воспитанника загребского «Динамо» не было шансов заиграть в первой команде родного клуба, а его контракт истекал ближайшим летом.
Первую часть нынешнего сезона Лукас Захора на правах аренды отыграл за «Дубраву» во втором дивизионе хорватского футбола, отличившись 2 голами в 15 матчах.
Кроме того, Лукас Захора является сыном 42-летнего Дарио Захоры, который, по данным источника, дружит с нынешним спортивным директором «горняков» Дарио Срной.
На портале Transfermarkt Лукас Захора оценивается в 100 тысяч евро. В свои 18 лет вингер не имеет выступлений за юношеские сборные Хорватии.
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