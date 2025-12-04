Серьезная сумма. Звезда сборной Украины уже скоро может сменить клуб

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в ближайшее время может сменить клуб. Об этом сообщает glorioso1904.

По информации источника, 24-лений футболист попал на радары клубов Англии, Испании и Германии. Сам футболист предпочитает перебраться в Английскую Премьер-лигу.

Спортивный директор португальского клуба установил на украинца ценник в размере 40 миллионов евро + бонусы.

В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 20 матчей на клубном уровне, 11 из которых стали сухими, пропустил 14 голов.

