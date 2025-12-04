Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Серьезная сумма. Звезда сборной Украины уже скоро может сменить клуб
Португалия
Серьезная сумма. Звезда сборной Украины уже скоро может сменить клуб

Анатолий Трубин привлекает внимание клубов из Англии, Испании и Германии

Серьезная сумма. Звезда сборной Украины уже скоро может сменить клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в ближайшее время может сменить клуб. Об этом сообщает glorioso1904.

По информации источника, 24-лений футболист попал на радары клубов Англии, Испании и Германии. Сам футболист предпочитает перебраться в Английскую Премьер-лигу.

Спортивный директор португальского клуба установил на украинца ценник в размере 40 миллионов евро + бонусы.

В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 20 матчей на клубном уровне, 11 из которых стали сухими, пропустил 14 голов.

Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина.

