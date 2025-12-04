Серьезная сумма. Звезда сборной Украины уже скоро может сменить клуб
Анатолий Трубин привлекает внимание клубов из Англии, Испании и Германии
Украинский голкипер лиссабонской «Бенфики» Анатолий Трубин в ближайшее время может сменить клуб. Об этом сообщает glorioso1904.
По информации источника, 24-лений футболист попал на радары клубов Англии, Испании и Германии. Сам футболист предпочитает перебраться в Английскую Премьер-лигу.
Спортивный директор португальского клуба установил на украинца ценник в размере 40 миллионов евро + бонусы.
В текущем сезоне Анатолий Трубин провел 20 матчей на клубном уровне, 11 из которых стали сухими, пропустил 14 голов.
Ранее сообщалось о том, что «Бенфика» назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб знал, что будет интервью
Носов был готов оставить проект