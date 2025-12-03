Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Усиление для Моуриньо. Бенфика проявляет интерес к игроку Баварии
Португалия
03 декабря 2025, 18:04 | Обновлено 03 декабря 2025, 18:47
Усиление для Моуриньо. Бенфика проявляет интерес к игроку Баварии

Португальцы могут подписать Рафаэля Геррейру

Getty Images/Global Images Ukraine

«Бенфика» интересуется возможностью подписания левого защитника «Баварии» Рафаэля Геррейру, сообщает Николо Скира.

Контракт португальца с «рекордмайстером» заканчивается в июне 2026 года, и на данный момент информации о переговорах по его продлению нет.

Уже зимой «Бенфика» может начать переговоры о подписании с Геррейру предварительного контракта.

В текущем сезоне Рафаэль провел 13 матчей за «Баварию», забив три гола и отдав два ассиста.

Рафаэл Геррейру Бенфика Бавария Жозе Моуриньо трансферы трансферы Бундеслиги
Иван Чирко Источник: Николо Скира
