Усиление для Моуриньо. Бенфика проявляет интерес к игроку Баварии

«Бенфика» интересуется возможностью подписания левого защитника «Баварии» Рафаэля Геррейру, сообщает Николо Скира.

Контракт португальца с «рекордмайстером» заканчивается в июне 2026 года, и на данный момент информации о переговорах по его продлению нет.

Уже зимой «Бенфика» может начать переговоры о подписании с Геррейру предварительного контракта.

В текущем сезоне Рафаэль провел 13 матчей за «Баварию», забив три гола и отдав два ассиста.