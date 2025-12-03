Португалия03 декабря 2025, 18:04 | Обновлено 03 декабря 2025, 18:47
Усиление для Моуриньо. Бенфика проявляет интерес к игроку Баварии
Португальцы могут подписать Рафаэля Геррейру
03 декабря 2025, 18:04 | Обновлено 03 декабря 2025, 18:47
«Бенфика» интересуется возможностью подписания левого защитника «Баварии» Рафаэля Геррейру, сообщает Николо Скира.
Контракт португальца с «рекордмайстером» заканчивается в июне 2026 года, и на данный момент информации о переговорах по его продлению нет.
Уже зимой «Бенфика» может начать переговоры о подписании с Геррейру предварительного контракта.
В текущем сезоне Рафаэль провел 13 матчей за «Баварию», забив три гола и отдав два ассиста.
