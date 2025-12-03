Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Португалии
Риу Аве
30.11.2025 17:30 – FT 1 : 1
Санта Клара
Португалия
Порту, Спортинг, Бенфика. Как выглядит таблица чемпионата Португалии

Орлы с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым занимают 3-е место после 12 туров

Порту, Спортинг, Бенфика. Как выглядит таблица чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

В чемпионате Португалии сыграно 12 туров.

В топ-тройку входят Порту (34 очка), Спортинг (31), Бенфика (28).

В 12-м туре Порту обыграл Эшторил (1:0), Спортинг разгромил команду Эштрела Амадора (4:0)

Орлы с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым переиграли Насьонал (2:1) и занимают 3-е место после 12 туров.

Ниже приведены результаты уик-энда и турнирная таблица и видеообзоры матчей

Чемпионат Португалии. 12-й тур, 28 ноября – 1 декабря

  • 28.11. 22:15. Витория Гимараеш – AVS – 4:0
  • 29.11. 17:30. Каза Пия – Алверка – 0:2
  • 29.11. 17:30. Морейренсе – Фамаликау – 2:2
  • 29.11. 20:00. Насьонал – Бенфика – 1:2
  • 29.11. 22:30. Жил Висенте – Тондела – 0:1
  • 30.11. 17:30. Риу Аве – Санта-Клара – 1:1
  • 30.11. 20:00. Спортинг – Эштрела Амадора – 4:0
  • 30.11. 22:30. Порту – Эшторил – 1:0
  • 01.12. 22:15. Арока – Брага – 0:4

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 12 11 1 0 25 - 3 07.12.25 22:30 Тондела - Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту05.10.25 Порту 0:0 Бенфика 34
2 Спортинг Лиссабон 12 10 1 1 31 - 6 05.12.25 22:15 Бенфика - Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага 31
3 Бенфика 12 8 4 0 25 - 7 05.12.25 22:15 Бенфика - Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Порту 0:0 Бенфика 28
4 Жил Висенте 12 7 2 3 16 - 6 08.12.25 22:30 Витория Гимараеш - Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора 23
5 Фамаликау 12 5 5 2 13 - 7 06.12.25 22:30 Фамаликау - Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау 20
6 Брага 12 5 4 3 23 - 11 06.12.25 22:30 Фамаликау - Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага 19
7 Морейренсе 12 6 1 5 18 - 17 07.12.25 17:30 Эшторил - Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе 19
8 Витория Гимараеш 12 5 2 5 14 - 17 08.12.25 22:30 Витория Гимараеш - Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара 17
9 Алверка 12 4 2 6 14 - 19 07.12.25 20:00 Алверка - Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 АВС 1:3 Алверка 14
10 Эшторил 12 3 4 5 19 - 18 07.12.25 17:30 Эшторил - Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил 13
11 Риу Аве 12 2 7 3 15 - 20 06.12.25 20:00 АВС - Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела 13
12 Санта Клара 12 3 3 6 10 - 14 06.12.25 17:30 Санта Клара - Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара 12
13 Насьонал 12 3 3 6 12 - 17 07.12.25 20:00 Алверка - Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе 12
14 Эштрела Амадора 12 2 5 5 13 - 18 07.12.25 20:00 Эштрела Амадора - Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора 11
15 Каза Пия 12 2 3 7 13 - 26 06.12.25 17:30 Санта Клара - Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил 9
16 Тондела 12 2 3 7 7 - 20 07.12.25 22:30 Тондела - Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела 9
17 Арока 12 2 3 7 13 - 34 07.12.25 20:00 Эштрела Амадора - Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау 9
18 АВС 12 0 3 9 8 - 29 06.12.25 20:00 АВС - Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 АВС 1:3 Алверка 3
Полная таблица

Видеообзоры матчей

28.11. 22:15. Витория Гимараеш – AVS – 4:0

29.11. 17:30. Каза Пия – Алверка – 0:2

29.11. 20:00. Насьонал – Бенфика – 1:2

29.11. 22:30. Жил Висенте – Тондела – 0:1

30.11. 17:30. Риу Аве – Санта-Клара – 1:1

30.11. 20:00. Спортинг – Эштрела Амадора – 4:0

30.11. 22:30. Порту – Эшторил – 1:0

01.12. 22:15. Арока – Брага – 0:4

События матча

38’
ГОЛ ! С пенальти забил Sergio Araujo (Санта Клара).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Клэйтон (Риу Аве), асcист Оле Польман.
Готовится трансфер Трубина в АПЛ. Анатолий принял важное решение
Украинец – лидер. Рейтинг лучших игроков Бенфики в сезоне 2025/26
Установил два рекорда. Судаков провел топовый матч в чемпионате Португалии
чемпионат Португалии по футболу Порту Спортинг Лиссабон Бенфика AVS Витория Гимараеш Каза Пия Алверка Морейренсе Фамаликау Насьонал Фуншал Жил Висенте Тондела Риу Аве Санта-Клара Эштрела Амадора Эшторил Арока Брага Анатолий Трубин Георгий Судаков статистические расклады
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
