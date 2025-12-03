Порту, Спортинг, Бенфика. Как выглядит таблица чемпионата Португалии
Орлы с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым занимают 3-е место после 12 туров
В чемпионате Португалии сыграно 12 туров.
В топ-тройку входят Порту (34 очка), Спортинг (31), Бенфика (28).
В 12-м туре Порту обыграл Эшторил (1:0), Спортинг разгромил команду Эштрела Амадора (4:0)
Орлы с Анатолием Трубиным и Георгием Судаковым переиграли Насьонал (2:1) и занимают 3-е место после 12 туров.
Ниже приведены результаты уик-энда и турнирная таблица и видеообзоры матчей
Чемпионат Португалии. 12-й тур, 28 ноября – 1 декабря
- 28.11. 22:15. Витория Гимараеш – AVS – 4:0
- 29.11. 17:30. Каза Пия – Алверка – 0:2
- 29.11. 17:30. Морейренсе – Фамаликау – 2:2
- 29.11. 20:00. Насьонал – Бенфика – 1:2
- 29.11. 22:30. Жил Висенте – Тондела – 0:1
- 30.11. 17:30. Риу Аве – Санта-Клара – 1:1
- 30.11. 20:00. Спортинг – Эштрела Амадора – 4:0
- 30.11. 22:30. Порту – Эшторил – 1:0
- 01.12. 22:15. Арока – Брага – 0:4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Порту
|12
|11
|1
|0
|25 - 3
|07.12.25 22:30 Тондела - Порту30.11.25 Порту 1:0 Эшторил09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту02.11.25 Порту 2:1 Брага27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту05.10.25 Порту 0:0 Бенфика
|34
|2
|Спортинг Лиссабон
|12
|10
|1
|1
|31 - 6
|05.12.25 22:15 Бенфика - Спортинг Лиссабон30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага
|31
|3
|Бенфика
|12
|8
|4
|0
|25 - 7
|05.12.25 22:15 Бенфика - Спортинг Лиссабон29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Порту 0:0 Бенфика
|28
|4
|Жил Висенте
|12
|7
|2
|3
|16 - 6
|08.12.25 22:30 Витория Гимараеш - Жил Висенте29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора
|23
|5
|Фамаликау
|12
|5
|5
|2
|13 - 7
|06.12.25 22:30 Фамаликау - Брага29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Фамаликау 0:1 Порту01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау
|20
|6
|Брага
|12
|5
|4
|3
|23 - 11
|06.12.25 22:30 Фамаликау - Брага01.12.25 Арока 0:4 Брага09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Порту 2:1 Брага26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия05.10.25 Спортинг Лиссабон 1:1 Брага
|19
|7
|Морейренсе
|12
|6
|1
|5
|18 - 17
|07.12.25 17:30 Эшторил - Морейренсе29.11.25 Морейренсе 2:2 Фамаликау09.11.25 Брага 2:1 Морейренсе02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе27.10.25 Морейренсе 1:2 Порту04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе
|19
|8
|Витория Гимараеш
|12
|5
|2
|5
|14 - 17
|08.12.25 22:30 Витория Гимараеш - Жил Висенте28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш01.11.25 Витория Гимараеш 0:3 Бенфика26.10.25 Фамаликау 2:0 Витория Гимараеш04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара
|17
|9
|Алверка
|12
|4
|2
|6
|14 - 19
|07.12.25 20:00 Алверка - Насьонал29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве31.10.25 Спортинг Лиссабон 2:0 Алверка24.10.25 Алверка 0:4 Жил Висенте04.10.25 АВС 1:3 Алверка
|14
|10
|Эшторил
|12
|3
|4
|5
|19 - 18
|07.12.25 17:30 Эшторил - Морейренсе30.11.25 Порту 1:0 Эшторил07.11.25 Эшторил 4:3 Арока01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил
|13
|11
|Риу Аве
|12
|2
|7
|3
|15 - 20
|06.12.25 20:00 АВС - Риу Аве30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Алверка 1:1 Риу Аве01.11.25 Риу Аве 0:4 Эшторил25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела
|13
|12
|Санта Клара
|12
|3
|3
|6
|10 - 14
|06.12.25 17:30 Санта Клара - Каза Пия30.11.25 Риу Аве 1:1 Санта Клара08.11.25 Санта Клара 1:2 Спортинг Лиссабон03.11.25 Жил Висенте 1:0 Санта Клара25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 Витория Гимараеш 2:1 Санта Клара
|12
|13
|Насьонал
|12
|3
|3
|6
|12 - 17
|07.12.25 20:00 Алверка - Насьонал29.11.25 Насьонал 1:2 Бенфика09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Насьонал 0:1 Фамаликау26.10.25 Эшторил 1:1 Насьонал04.10.25 Насьонал 3:2 Морейренсе
|12
|14
|Эштрела Амадора
|12
|2
|5
|5
|13 - 18
|07.12.25 20:00 Эштрела Амадора - Арока30.11.25 Спортинг Лиссабон 4:0 Эштрела Амадора09.11.25 Эштрела Амадора 1:1 Насьонал01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора25.10.25 Эштрела Амадора 1:2 Риу Аве04.10.25 Жил Висенте 2:0 Эштрела Амадора
|11
|15
|Каза Пия
|12
|2
|3
|7
|13 - 26
|06.12.25 17:30 Санта Клара - Каза Пия29.11.25 Каза Пия 0:2 Алверка09.11.25 Бенфика 2:2 Каза Пия01.11.25 Каза Пия 3:5 Эштрела Амадора26.10.25 Брага 4:0 Каза Пия03.10.25 Каза Пия 2:2 Эшторил
|9
|16
|Тондела
|12
|2
|3
|7
|7 - 20
|07.12.25 22:30 Тондела - Порту29.11.25 Жил Висенте 0:1 Тондела08.11.25 Тондела 0:1 Витория Гимараеш02.11.25 АВС 2:2 Тондела26.10.25 Тондела 0:3 Спортинг Лиссабон05.10.25 Риу Аве 3:0 Тондела
|9
|17
|Арока
|12
|2
|3
|7
|13 - 34
|07.12.25 20:00 Эштрела Амадора - Арока01.12.25 Арока 0:4 Брага07.11.25 Эшторил 4:3 Арока02.11.25 Арока 0:2 Морейренсе25.10.25 Бенфика 5:0 Арока05.10.25 Арока 1:1 Фамаликау
|9
|18
|АВС
|12
|0
|3
|9
|8 - 29
|06.12.25 20:00 АВС - Риу Аве28.11.25 Витория Гимараеш 4:0 АВС09.11.25 АВС 1:1 Жил Висенте02.11.25 АВС 2:2 Тондела25.10.25 Санта Клара 2:0 АВС04.10.25 АВС 1:3 Алверка
|3
Видеообзоры матчей
28.11. 22:15. Витория Гимараеш – AVS – 4:0
29.11. 17:30. Каза Пия – Алверка – 0:2
29.11. 20:00. Насьонал – Бенфика – 1:2
29.11. 22:30. Жил Висенте – Тондела – 0:1
30.11. 17:30. Риу Аве – Санта-Клара – 1:1
30.11. 20:00. Спортинг – Эштрела Амадора – 4:0
30.11. 22:30. Порту – Эшторил – 1:0
01.12. 22:15. Арока – Брага – 0:4
События матча
