Восстановление форварда Ювентуса займет до пяти месяцев
Душан получил повреждение мышц
Форвард туринского «Ювентуса» Душан Влахович рискует выбыть из строя на продолжительное время из-за травмы.
Серб получил повреждение мышц левой ноги во время поединка 13-го тура Серии А против «Кальяри» (2:1). Футболист покинул поле уже на 31-й минуте.
Сегодня «Ювентус» объявил, что у Влаховича обнаружено серьезное повреждение мышечно-сухожильного соединения длинной приводящей мышцы. По данным Sky Sport, восстановление после травм такого типа обычно занимает период от трех до пяти месяцев.
Предстоящие медицинские обследования определят, будет ли достаточно консервативных методов лечения или потребуется операция.
