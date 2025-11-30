Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус – Кальяри – 2:1. Как Йылдыз оформил дубль. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Италии
Ювентус
29.11.2025 19:00 – FT 2 : 1
Кальяри
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 ноября 2025, 06:16 |
10
0

Ювентус – Кальяри – 2:1. Как Йылдыз оформил дубль. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А 2025/26

30 ноября 2025, 06:16 |
10
0
Ювентус – Кальяри – 2:1. Как Йылдыз оформил дубль. Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября Ювентус переиграл команду Кальяри в матче 13-го тура Серии А 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Альянц Арена в Турине, завершилась со счетом 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль в составе хозяев оформил Кенан Йылдыз.

Серия А 2025/26. 13-й тур, 29 ноября

Ювентус – Кальяри – 2:1

Голы: Йылдыз, 27, 45+1 – Эспозито, 26

Видеообзор матча

События матча

45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус), асcист Пьер Калулу.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус), асcист Кефрен Тюрам-Юльен.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьяно Эспозито (Кальяри), асcист Марко Палестра.
По теме:
ВИДЕО. Как Марсель упустил победу в матче 14-го тура Лиги 1 на 90+2 минуте
Эвертон – Ньюкасл – 1:4. Почему у Миколенко забрали ассист? Видео голов
Брентфорд – Бернли – 3:1. Четыре забитых после 80-й минуты. Видео голов
Кенан Йылдыз Ювентус Кальяри Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор Себастьяно Эспозито
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Футбол | 30 ноября 2025, 03:50 0
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов
Интер Майами – Нью-Йорк Сити – 5:1. Кто оформил хет-трик? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала плей-офф MLS 2025

Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29 ноября 2025, 08:44 40
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо

Тренер использовал цитату Хемингуэя

Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Футбол | 29.11.2025, 11:21
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Футбол | 29.11.2025, 05:44
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Футбол | 29.11.2025, 23:03
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Стал известен тренерский штаб Игоря Костюка в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 83
Футбол
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
29.11.2025, 07:53 15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
Директор команды Усика: «Бой с Александром? Что он вообще курит?»
28.11.2025, 04:22
Бокс
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем