Италия30 ноября 2025, 06:16 |
Ювентус – Кальяри – 2:1. Как Йылдыз оформил дубль. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии А 2025/26
30 ноября 2025, 06:16 |
29 ноября Ювентус переиграл команду Кальяри в матче 13-го тура Серии А 2025/26.
Встреча, которая прошла на стадионе Альянц Арена в Турине, завершилась со счетом 2:1.
Дубль в составе хозяев оформил Кенан Йылдыз.
Серия А 2025/26. 13-й тур, 29 ноября
Ювентус – Кальяри – 2:1
Голы: Йылдыз, 27, 45+1 – Эспозито, 26
Видеообзор матча
События матча
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус), асcист Пьер Калулу.
27’
ГОЛ ! Мяч забил Кенан Йылдыз (Ювентус), асcист Кефрен Тюрам-Юльен.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьяно Эспозито (Кальяри), асcист Марко Палестра.
