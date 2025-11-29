Дубль главной звезды команды. Ювентус вернулся к победам в Серии A

Ювентус в матче чемпионата Италии на своем поле не без проблем обыграл Кальярм со счетом 2:1, а дубль оформил главная надежда клуба Кенан Йылдыз.

Туринская команда после двух кряду ничейных результатов вернулась к победам. В таблице Ювентус набрал 23 очка и идет 7-м с отставанием от топ-4 в один пункт.

Кальяри 14-й с 11 баллами.

Чемпионат Италии. 13-й тур

Ювентус – Кальяри 2:1

Голы: Йылдыз, 27, 45 – Эспозито, 26

Ювентус: Перин, Калулу, Келли, Коомпейнерс, Маккенни, Тюрам (Миретти, 70), Локателли, Костич (Камбьяссо, 46), Консейсау (Кабал, 85), Йылдыз (Опенда, 85), Влахович (Давид, 31)