Украина. Премьер лига
01 декабря 2025, 15:35 |
Динамо Киев – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура УПЛ

Динамо Киев – Полтава. Видео голов и обзор (обновляется)
ФК Динамо Киев

В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой».

Игра проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Главным арбитром встречи является Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 1 декабря

Динамо Киев – Полтава – 0:0

Видеотрансляция матча

Динамо Киев Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо - Полтава видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
