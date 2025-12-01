В понедельник, 1 декабря 2025 года, состоится матч 14-го тура Украинской Премьер-лиги между киевским «Динамо» и «Полтавой».

Игра проходит на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи является Алексей Деревинский из Хмельницкого.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур, 1 декабря

Динамо Киев – Полтава – 0:0

Видеотрансляция матча