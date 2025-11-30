Алехандро Гарначо установил новый рекорд АПЛ

Аргентинский нападающий Челси Алехандро Гарначо сыграл свой 100-й матч в АПЛ.

Произошло это в игре 13 тура, в котором Челси дома сыграл вничью с Арсеналом со счетом 1:1.

Гарначо не только сыграл юбилейный матч в Премьер-Лиге, но установил новый возрастной рекорд турнира для игроков из Южной Америки.

Футболист успел сыграть 100 матчей в возрасте 21 года и 152 дня. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Габриэлу Мартинелли (22 года и 125 дней).

Самые молодые игроки из Южной Америки, сыгравшие 100 матчей в АПЛ