Англия
30 ноября 2025, 22:03 |
Алехандро Гарначо установил новый рекорд АПЛ

Аргентинец стал самым молодым игроком в одном интересном рейтинге

Алехандро Гарначо установил новый рекорд АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Гарначо

Аргентинский нападающий Челси Алехандро Гарначо сыграл свой 100-й матч в АПЛ.

Произошло это в игре 13 тура, в котором Челси дома сыграл вничью с Арсеналом со счетом 1:1.

Гарначо не только сыграл юбилейный матч в Премьер-Лиге, но установил новый возрастной рекорд турнира для игроков из Южной Америки.

Футболист успел сыграть 100 матчей в возрасте 21 года и 152 дня. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Габриэлу Мартинелли (22 года и 125 дней).

Самые молодые игроки из Южной Америки, сыгравшие 100 матчей в АПЛ

  • 21 год и 152 дня – Алехандро Гарначо (Аргентина)
  • 22 года и 125 дней – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
  • 22 года и 303 дня – Ришарлисон (Бразилия)
  • 23 года и 63 дня – Мойзес Кайседо (Эквадор)
  • 23 года и 103 дня – Габриэл Жезус (Бразилия)
Сергей Турчак
