Алехандро Гарначо установил новый рекорд АПЛ
Аргентинец стал самым молодым игроком в одном интересном рейтинге
Аргентинский нападающий Челси Алехандро Гарначо сыграл свой 100-й матч в АПЛ.
Произошло это в игре 13 тура, в котором Челси дома сыграл вничью с Арсеналом со счетом 1:1.
Гарначо не только сыграл юбилейный матч в Премьер-Лиге, но установил новый возрастной рекорд турнира для игроков из Южной Америки.
Футболист успел сыграть 100 матчей в возрасте 21 года и 152 дня. Предыдущее достижение принадлежало бразильцу Габриэлу Мартинелли (22 года и 125 дней).
Самые молодые игроки из Южной Америки, сыгравшие 100 матчей в АПЛ
- 21 год и 152 дня – Алехандро Гарначо (Аргентина)
- 22 года и 125 дней – Габриэл Мартинелли (Бразилия)
- 22 года и 303 дня – Ришарлисон (Бразилия)
- 23 года и 63 дня – Мойзес Кайседо (Эквадор)
- 23 года и 103 дня – Габриэл Жезус (Бразилия)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Викинг из города Ставангер выиграл национальное первенство впервые с 1991 года
Фабио Уордли стремится провести бой с украинским чемпионом