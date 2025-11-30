Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Рома
30.11.2025 21:45 - : -
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 ноября 2025, 10:38 | Обновлено 30 ноября 2025, 10:39
110
0

Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 30 ноября и начнется в 21:45 по Киеву

30 ноября 2025, 10:38 | Обновлено 30 ноября 2025, 10:39
110
0
Рома – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября на Стадио Олимпико пройдет матч 13-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Наполи. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда формально считается итальянским футбольным грандом, но толком давно не подтверждала этого результатами. Последним трофеем стала победа в Лиге конференций - этого добился Моуринью после возвращения в Италию. Но в Лигу чемпионов не вернул ни он, ни его преемники, вплоть до Раньери, который почти догнал весной Ювентус, но все-таки ограничился тем, что поднял подопечных на пятое место.

Сейчас, очевидно, для нового наставника, Гасперини, Серия А - приоритет. Есть и Лига Европы, но там клуб выступает нестабильно: победы чередуются поражениями. Впрочем, с Мидтьюлландом взяли три очка довольно легко. Но, главное, что на внутренней арене при этом сейчас римский клуб не просто замахивается на место в квартете лидеров - после 3:1 с Кремонезе в крайнем туре получилось единолично занять первое место в текущей таблице.

Наполи

Клуб устроил в последнее время всем своим болельщикам американские горки. В 2023-м году Спаллетти взял чемпионство, первое за десятилетия, но поспешил уйти, понимая, что все начинает сыпаться. Но перед прошлым сезоном во вроде бы кризисный проект пришел Конте, и с первой же попытки выиграл гонку за первое место в Серии А у Интера, воспользовавшись осечками конкурента на финишной прямой.

Сейчас картина довольно противоречива. Вроде бы удачно стартовали после летней паузы, но в ноябре трижды кряду футболисты не забивали, и пошли слухи, что Антонио намерен покинуть тренерский пост. Но пока что, после паузы на игры сборных, неаполитанцы смотрятся солидно: 3:1 с Аталантой, 2:0 с Карабахом.

Статистика личных встреч

Клуб из Неаполя выиграл шесть очных матчей из последних одиннадцати при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество римлянам, которые играют дома. Но лучше подстраховаться, взяв нулевую фору (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Рома
30 ноября 2025 -
21:45
Наполи
Фора Ромы (0) 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
Юта Джаз – Хьюстон Рокетс. Прогноз и анонс на матч НБА
Севилья – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Аталанта – Фиорентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома Рим Наполи Рома - Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Артем Довбик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30 ноября 2025, 03:15 0
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS

В 1/2 финала плей-офф цапли разбили Нью-Йорк Сити 5:1, Альенде оформил хет-трик

Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Бокс | 30 ноября 2025, 09:07 1
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок

Фабио Уордли стремится провести бой с украинским чемпионом

Пономарев раскритиковал игроков ЛНЗ после матча УПЛ: «Самоуверенно»
Футбол | 30.11.2025, 11:07
Пономарев раскритиковал игроков ЛНЗ после матча УПЛ: «Самоуверенно»
Пономарев раскритиковал игроков ЛНЗ после матча УПЛ: «Самоуверенно»
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 30.11.2025, 07:15
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Эпицентр – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Футбол | 29.11.2025, 19:23
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
ЛЕОНЕНКО: «Он провел несколько игр за Динамо. Один матч сыграл и пропал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
Слабый этап и фотофиниш. Сборная Украины стала 9-й в мужской эстафете
29.11.2025, 19:13 12
Биатлон
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 84
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 12
Футбол
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем