30 ноября на Стадио Олимпико пройдет матч 13-го тура Серии А Италии, в котором Рома встретится с Наполи. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома

Команда формально считается итальянским футбольным грандом, но толком давно не подтверждала этого результатами. Последним трофеем стала победа в Лиге конференций - этого добился Моуринью после возвращения в Италию. Но в Лигу чемпионов не вернул ни он, ни его преемники, вплоть до Раньери, который почти догнал весной Ювентус, но все-таки ограничился тем, что поднял подопечных на пятое место.

Сейчас, очевидно, для нового наставника, Гасперини, Серия А - приоритет. Есть и Лига Европы, но там клуб выступает нестабильно: победы чередуются поражениями. Впрочем, с Мидтьюлландом взяли три очка довольно легко. Но, главное, что на внутренней арене при этом сейчас римский клуб не просто замахивается на место в квартете лидеров - после 3:1 с Кремонезе в крайнем туре получилось единолично занять первое место в текущей таблице.

Наполи

Клуб устроил в последнее время всем своим болельщикам американские горки. В 2023-м году Спаллетти взял чемпионство, первое за десятилетия, но поспешил уйти, понимая, что все начинает сыпаться. Но перед прошлым сезоном во вроде бы кризисный проект пришел Конте, и с первой же попытки выиграл гонку за первое место в Серии А у Интера, воспользовавшись осечками конкурента на финишной прямой.

Сейчас картина довольно противоречива. Вроде бы удачно стартовали после летней паузы, но в ноябре трижды кряду футболисты не забивали, и пошли слухи, что Антонио намерен покинуть тренерский пост. Но пока что, после паузы на игры сборных, неаполитанцы смотрятся солидно: 3:1 с Аталантой, 2:0 с Карабахом.

Статистика личных встреч

Клуб из Неаполя выиграл шесть очных матчей из последних одиннадцати при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое преимущество римлянам, которые играют дома. Но лучше подстраховаться, взяв нулевую фору (коэффициент - 1,77).