Вечером 30 ноября прошел центральный матч 13-го тура Серии А.

В Риме на Стадио Олимпико местная Рома минимально проиграла Наполи из Неаполя (0:1).

Единственный гол во встрече был забит на 36-й минуте. Давид Нерес завершил атаку гостей после передачи от Расмуса Хойлунда.

У волков не играл украинский форвард Артем Довбик из-за травмы.

Серия А. 13-й тур, 30 ноября 2025 года

Рома – Наполи – 0:1

Гол: Давид Нерес, 36

Видеообзор матча