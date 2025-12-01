Италия01 декабря 2025, 01:53 | Обновлено 01 декабря 2025, 01:58
34
0
Рома – Наполи – 0:1. Поражение волков без Довбика. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии A
Вечером 30 ноября прошел центральный матч 13-го тура Серии А.
В Риме на Стадио Олимпико местная Рома минимально проиграла Наполи из Неаполя (0:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный гол во встрече был забит на 36-й минуте. Давид Нерес завершил атаку гостей после передачи от Расмуса Хойлунда.
У волков не играл украинский форвард Артем Довбик из-за травмы.
Серия А. 13-й тур, 30 ноября 2025 года
Рома – Наполи – 0:1
Гол: Давид Нерес, 36
Видеообзор матча
События матча
36’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Расмус Хёйлунн.
