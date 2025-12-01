Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Наполи – 0:1. Поражение волков без Довбика. Видео гола и обзор
Чемпионат Италии
Рома
30.11.2025 21:45 – FT 0 : 1
Наполи
Италия
01 декабря 2025, 01:53 | Обновлено 01 декабря 2025, 01:58
Рома – Наполи – 0:1. Поражение волков без Довбика. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура Серии A

Рома – Наполи – 0:1. Поражение волков без Довбика. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 30 ноября прошел центральный матч 13-го тура Серии А.

В Риме на Стадио Олимпико местная Рома минимально проиграла Наполи из Неаполя (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный гол во встрече был забит на 36-й минуте. Давид Нерес завершил атаку гостей после передачи от Расмуса Хойлунда.

У волков не играл украинский форвард Артем Довбик из-за травмы.

Серия А. 13-й тур, 30 ноября 2025 года

Рома – Наполи – 0:1

Гол: Давид Нерес, 36

Видеообзор матча

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Расмус Хёйлунн.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 0
