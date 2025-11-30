Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сломанная серия и гол экс-игрока Шахтера. Рома без Довбика проиграла Наполи
Чемпионат Италии
Рома
30.11.2025 21:45 – FT 0 : 1
Наполи
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
30 ноября 2025, 23:41 | Обновлено 01 декабря 2025, 00:33
444
0

Сломанная серия и гол экс-игрока Шахтера. Рома без Довбика проиграла Наполи

Центральный матч 13-го тура Серии А завершился в пользу неаполитанцев

30 ноября 2025, 23:41 | Обновлено 01 декабря 2025, 00:33
444
0
Сломанная серия и гол экс-игрока Шахтера. Рома без Довбика проиграла Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

30 ноября состоялся центральный матч 13-го тура Серии А, в котором встретились «Рома» и «Наполи».

Местом проведения поединка стал известный «Стадио Олимпико» в Риме.

Римский клуб на глазах у собственных болельщиков уступил действующему чемпиону Серии А и прервал свою успешную серию, которая длилась четыре матча подряд.

Победу «Наполи» принес бывший нападающий «Шахтера» – Давид Нерес, который поразил ворота «волков» на 36-й минуте.

После удачного матча с счётом 1:0 неаполитанцы поднялись на второе место в таблице (28 очков), а римляне опустились на четвертую позицию (27 баллов).

Серия А. 13-й тур, 30 ноября

«Рома» – «Наполи» – 0:1

Гол: Давид Нерес, 36

Фотогалерея матча:

События матча

36’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Нерес (Наполи), асcист Расмус Хёйлунн.
По теме:
Жирона – Реал – 1:1. Ассист Цыганкова, игра Ваната. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Сельта уступила Эспаньолу с голом на последних минутах
ВИДЕО. Фиалки на дне. Аталанта переиграла Фиорентину в Серии A
Наполи Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Рома - Наполи Артем Довбик Давид Нерес видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
Футбол | 30 ноября 2025, 04:02 36
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя

Юлия Леус побывала на матче ПСЖ

Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины
Футбол | 30 ноября 2025, 23:44 1
Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины
Костюк сразу получит в Динамо подкрепление игроком сборной Украины

Николай Шапаренко вернулся на поле

Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Футбол | 30.11.2025, 11:26
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
Моуриньо заговорил о Судакове и Трубине после безумной победы Бенфики
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30.11.2025, 07:00
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Баскетбол | 30.11.2025, 20:51
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Вторая уверенная победа в отборе. Сборная Украины обыграла сборную Дании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
Суркис встретился с динамовцами после увольнения тренера, сделав объявление
30.11.2025, 08:40 13
Футбол
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
Шахтер оформил мощное усиление. Рекордный трансфер в истории клуба УПЛ
29.11.2025, 05:44 21
Футбол
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
Супертяж: «Не понимаю, почему Усик не назвал мою фамилию. Идеальный бой»
29.11.2025, 04:59 1
Бокс
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
Ферстаппен выиграл гонку в Катаре, судьба титула решится на последнем этапе
30.11.2025, 19:42 19
Авто/мото
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 41
Биатлон
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
29.11.2025, 08:44 44
Футбол
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
Назван состав сборной Украины на смешанные эстафеты Кубка мира
29.11.2025, 20:14
Биатлон
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
Костюк может реанимировать карьеру игрока, которому не доверял Шовковский
29.11.2025, 16:33 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем