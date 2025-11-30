Сломанная серия и гол экс-игрока Шахтера. Рома без Довбика проиграла Наполи
Центральный матч 13-го тура Серии А завершился в пользу неаполитанцев
30 ноября состоялся центральный матч 13-го тура Серии А, в котором встретились «Рома» и «Наполи».
Местом проведения поединка стал известный «Стадио Олимпико» в Риме.
Римский клуб на глазах у собственных болельщиков уступил действующему чемпиону Серии А и прервал свою успешную серию, которая длилась четыре матча подряд.
Победу «Наполи» принес бывший нападающий «Шахтера» – Давид Нерес, который поразил ворота «волков» на 36-й минуте.
После удачного матча с счётом 1:0 неаполитанцы поднялись на второе место в таблице (28 очков), а римляне опустились на четвертую позицию (27 баллов).
Серия А. 13-й тур, 30 ноября
«Рома» – «Наполи» – 0:1
Гол: Давид Нерес, 36
Фотогалерея матча:
События матча
