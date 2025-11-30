30 ноября Рома и Наполи проведут очное противостояние в матче 13-го тура Серии А 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Олимпико в Риме, столице Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Волки с 27 очками идут на второй позиции и в случае победы возглавят таблицу национального первенства.

Наполи имеет в своем активе 25. Если неаполитанцы одолеет римлян, то обойдут их и займут вторую позицию.

В системе Ромы находится украинский форвард Артем Довбик, который пропустит матч из-за мышечной травмы.

Рома – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.