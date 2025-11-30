Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Рома
30.11.2025 21:45 - : -
Наполи
Италия
30 ноября 2025, 15:42
Рома – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Серии А 2025/26 30 ноября в 21:45

ФК Рома

30 ноября Рома и Наполи проведут очное противостояние в матче 13-го тура Серии А 2025/26.

Встреча состоится на стадионе Олимпико в Риме, столице Италии. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Волки с 27 очками идут на второй позиции и в случае победы возглавят таблицу национального первенства.

Наполи имеет в своем активе 25. Если неаполитанцы одолеет римлян, то обойдут их и займут вторую позицию.

В системе Ромы находится украинский форвард Артем Довбик, который пропустит матч из-за мышечной травмы.

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Рома – Наполи
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
