Португалия
30 ноября 2025, 08:29 | Обновлено 30 ноября 2025, 09:28
Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика

29 ноября орлы вместе с украинцами переиграли соперников со счетом 2:1

Сколько у Трубина? Оценки: Судаков – лучший игрок матча Насьонал – Бенфика
ФК Бенфика

Статистический портал WhoScred поставил украинскому хавбеку Георгию Судакову наивысшую оценку среди всех игроков матча 12-го тура чемпионата Португалии Насьонал – Бенфика (1:2).

Судаков, который отыграл все 90 минут и не сумел отметиться результативными действиями, получил 9.0 балла. Еще один представитель Украины в составе орлов Анатолий Трубин (голкипер) получил 6.2 балла.

Действия авторов голов лиссабонского гранда Джанлуки Престианни и Вангелиса Павлидиса были оценены в 7.3 и 8.3 балла соответственно.

Бенфика благодаря этой победе набрала 28 очков и идет на третьем месте в таблице национального первенства после Порту (31) и Спортинга (28), у которых по одной игре в запасе.

Оценки WhoScored за матч Насьонал – Бенфика (1:2)

Насьонал Фуншал Бенфика чемпионат Португалии по футболу оценки Георгий Судаков Анатолий Трубин Вангелис Павлидис WhoScored
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Сообщить об ошибке

