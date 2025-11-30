29 ноября лиссабонская Бенфика одержала волевую победу над командой Насьонал в матче 12-го тура чемпионата Португалии.

Орлы уступали 0:1 до 89-й минуты, но благодаря голам Джанлуки Престианни и Вангелиса Павлидиса сумели вырвать три очка – 2:1.

Весь поединок в составе Бенфики отыграли два представителя Украины: Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер).

Чемпионат Португалии 2025/26. 12-й тур, 29 ноября

Насьонал – Бенфика – 1:2

Голы: Рамирез, 60 – Престианни, 89, Павлидис, 90+5

Видеообзор матча