Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Насьонал – Бенфика – 1:2. Камбек орлов, как пропустил Трубин? Видео голов
Чемпионат Португалии
Насьонал
29.11.2025 20:00 – FT 1 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
30 ноября 2025, 06:54 |
240
0

Насьонал – Бенфика – 1:2. Камбек орлов, как пропустил Трубин? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии

30 ноября 2025, 06:54 |
240
0
Насьонал – Бенфика – 1:2. Камбек орлов, как пропустил Трубин? Видео голов
ФК Бенфика

29 ноября лиссабонская Бенфика одержала волевую победу над командой Насьонал в матче 12-го тура чемпионата Португалии.

Орлы уступали 0:1 до 89-й минуты, но благодаря голам Джанлуки Престианни и Вангелиса Павлидиса сумели вырвать три очка – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Весь поединок в составе Бенфики отыграли два представителя Украины: Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер).

Чемпионат Португалии 2025/26. 12-й тур, 29 ноября

Насьонал – Бенфика – 1:2

Голы: Рамирез, 60 – Престианни, 89, Павлидис, 90+5

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Вангелис Павлидис (Бенфика), асcист Андреас Шельдеруп.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Престианни (Бенфика), асcист Амар Дедич.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Jesus Ramirez (Насьонал), асcист Паулиньо.
44’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бенфика.
По теме:
Байер – Боруссия Д – 1:2. Битва за топ-3 Бундеслиги. Видео голов и обзор
Бавария – Санкт-Паули – 3:1. Вырвали победу после 90-й минуты. Видео голов
Против кого сыграет Месси? Определена финальная пара Кубка MLS 2025
Насьонал Фуншал Бенфика видео голов и обзор чемпионат Португалии по футболу Георгий Судаков Анатолий Трубин Вангелис Павлидис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Футбол | 29 ноября 2025, 20:38 1
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны

В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа

ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя
Футбол | 30 ноября 2025, 04:02 14
ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала как поддерживает зятя

Юлия Леус побывала на матче ПСЖ

Монако – ПСЖ – 1:0. Энрике и компания без Забарного опозорились. Видео гола
Футбол | 30.11.2025, 06:23
Монако – ПСЖ – 1:0. Энрике и компания без Забарного опозорились. Видео гола
Монако – ПСЖ – 1:0. Энрике и компания без Забарного опозорились. Видео гола
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Футбол | 29.11.2025, 11:21
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29.11.2025, 20:00
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
28.11.2025, 13:17 70
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 84
Футбол
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 12
Футбол
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
29.11.2025, 15:32 40
Биатлон
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
Усик получил вызов на бой от чемпиона мира. Тот сделал ему подарок
29.11.2025, 22:41
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем