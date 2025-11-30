Насьонал – Бенфика – 1:2. Камбек орлов, как пропустил Трубин? Видео голов
Смотрите видеообзор матча 12-го тура чемпионата Португалии
29 ноября лиссабонская Бенфика одержала волевую победу над командой Насьонал в матче 12-го тура чемпионата Португалии.
Орлы уступали 0:1 до 89-й минуты, но благодаря голам Джанлуки Престианни и Вангелиса Павлидиса сумели вырвать три очка – 2:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Весь поединок в составе Бенфики отыграли два представителя Украины: Георгий Судаков (хавбек) и Анатолий Трубин (голкипер).
Чемпионат Португалии 2025/26. 12-й тур, 29 ноября
Насьонал – Бенфика – 1:2
Голы: Рамирез, 60 – Престианни, 89, Павлидис, 90+5
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В стартовый состав «бланкос» вернется Тибо Куртуа
Юлия Леус побывала на матче ПСЖ