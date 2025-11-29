Португалия29 ноября 2025, 11:19 | Обновлено 29 ноября 2025, 11:20
Насьональ – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 ноября в 20:00 поединок чемпионата Португалии
В субботу, 29 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Насьональ» и «Бенфика».
Игра пройдет в Фуншале на стадионе «Эштадиу да мадейра».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 20:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Насьональ – Бенфика
