Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Насьональ – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Насьонал
29.11.2025 20:00 - : -
Бенфика
Португалия
29 ноября 2025, 11:19 | Обновлено 29 ноября 2025, 11:20
Смотрите 29 ноября в 20:00 поединок чемпионата Португалии

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В субботу, 29 ноября, состоится матч 12-го тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Насьональ» и «Бенфика».

Игра пройдет в Фуншале на стадионе «Эштадиу да мадейра».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 20:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

По теме:
ФОТО. Судаков показал свою счастливую жизнь в Португалии
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Арсенал возглавил гонку. Турнирная таблица Лиги чемпионов после 5 туров
Насьонал Фуншал Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Георгий Судаков Анатолий Трубин
