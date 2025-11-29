29 ноября на Эштадиу да Мадейра пройдет матч 12-го тура Примейры Португалии, в котором Насьонал встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Насьонал

Команда в 2004-2014 пять раз стартовала в еврокубках и даже однажды добралась до группового этапа. Но потом наступил крайне неприятный отрезок, львиную часть которого провели во втором дивизионе. В том числе и три сезона кряду, вплоть до весны 2024-го. Вернувшись на элитном уровне, новичок набрал только 34 очка, но и этого хватило, чтобы остаться там: финишировали на четырнадцатой позиции.

Сейчас клуб из Фуншала держится на таком же, не особенно высоком, но и не провальном, уровне - очки не особенно активно, но набирали на стартовом отрезке. Так, три последних тура принесли пара ничьих и поражение. А на прошлых выходных достаточно безвариантно, 2:4, проиграли в кубке Португалии и, соответственно, покинули этот турнир.

Бенфика

Клуб в последнее время стало достаточно явным вторым в национальном футболе, снова обойдя уверенно всех остальных поединков, но снова уступив основные трофеи Спортингу. Летом, правда, соседа обыграли, в Суперкубке страны, да и потом в августе были уверенные победы, что в Примейре, что в квалификации Лиги чемпионов. Там после Ниццы выбили Фенербахче.

И уже в сентябре уволенный в Стамбуле Моуринью оказался в Лиссабоне. Так отреагировали на осечки в начале осени с Санта-Кларой и Карабахом. Но и у Жозе не все получается. Особенно в Лиге чемпионов, где португальцы и после 2:3 с азербайджанцами продолжали проигрывать. На этой неделе против не менее кризисного Аякса наконец-то оформили победу, и очень уверенную, 2:0. При этом на внутренней арене уже отстают от основных конкурентов: на три от Спортинга и на шесть от ожившего Порту.

Статистика личных встреч

В семнадцати крайних очных поединках лиссабонский гранд только однажды позволил сопернику из Фуншала взять хотя бы ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы куда сильнее. Можно ставить на то, что тут они выиграют с форой -1,0 голов (коэффициент - 1,60).