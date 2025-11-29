Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика вместе с Трубиным и Судаковым совершила сумасшедший камбэк
Чемпионат Португалии
Насьонал
29.11.2025 20:00 – FT 1 : 2
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
29 ноября 2025, 22:03 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:44
1708
1

Бенфика вместе с Трубиным и Судаковым совершила сумасшедший камбэк

Команда Моуринью вырвала победу против клуба «Насьональ»

29 ноября 2025, 22:03 | Обновлено 29 ноября 2025, 22:44
1708
1 Comments
Бенфика вместе с Трубиным и Судаковым совершила сумасшедший камбэк
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В субботу, 29 ноября, в Фуншале на «Эштадиу да Мадейра» состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между «Насьоналем» и «Бенфикой». Команда Жозе Моуринью одержала драматическую победу – 2:1.

Хозяева вышли вперед на 60-й минуте благодаря голу Хесуса Рамиерса. «Бенфика» сравняла счет только на 89-й минуте, когда отличился Джанлука Престианни. На 90+5 Павлидис забил победный мяч для «Бенфики».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинцы Георгий Судаков и Анатолий Трубин отыграли полный матч в составе гостей.

Несмотря на победу, «Бенфика» продолжает удерживать третье место в таблице с 28 очками, уступая «Спортингу» по дополнительным показателям и отставая от «Порту» на 3 пункта. Соперники лиссабонцев свои матчи тура еще не проводили.

Чемпионат Португалии. 12-й тур, 29 ноября.

Насьональ – Бенфика – 1:2
Голы: Рамиэрс, 60 – Престианни, 89, Павлидис, 90+5.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

По теме:
Насьональ – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, выйдут ли Судаков и Трубин в основе Бенфики в Португалии
Насьонал – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Вангелис Павлидис Бенфика чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин Георгий Судаков Насьонал Фуншал
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Футбол | 28 ноября 2025, 23:13 5
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа

Марина Кутепова считает, что утро всегда хорошее

ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
Футбол | 29 ноября 2025, 20:00 7
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного
ПСЖ проиграл во Франции из-за россиянина. Энрике проигнорировал Забарного

«Монако» победил чемпиона Лиги 1

Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Футбол | 29.11.2025, 14:44
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Автор первого гола в истории Украины не верит в Костюка во главе Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29.11.2025, 08:44
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
Футбол | 29.11.2025, 21:42
ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
ВИДЕО. Динамо показало, кто будет помогать Костюку тренировать клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
saltim
у Жоры лучшая оценка
Ответить
0
Популярные новости
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 20
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
29.11.2025, 04:32
Бокс
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 30
Футбол
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:19 1
Футбол
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
28.11.2025, 17:41 4
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем