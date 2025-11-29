Бенфика вместе с Трубиным и Судаковым совершила сумасшедший камбэк

В субботу, 29 ноября, в Фуншале на «Эштадиу да Мадейра» состоялся матч 12-го тура чемпионата Португалии между «Насьоналем» и «Бенфикой». Команда Жозе Моуринью одержала драматическую победу – 2:1.

Хозяева вышли вперед на 60-й минуте благодаря голу Хесуса Рамиерса. «Бенфика» сравняла счет только на 89-й минуте, когда отличился Джанлука Престианни. На 90+5 Павлидис забил победный мяч для «Бенфики».

Украинцы Георгий Судаков и Анатолий Трубин отыграли полный матч в составе гостей.

Несмотря на победу, «Бенфика» продолжает удерживать третье место в таблице с 28 очками, уступая «Спортингу» по дополнительным показателям и отставая от «Порту» на 3 пункта. Соперники лиссабонцев свои матчи тура еще не проводили.

Чемпионат Португалии. 12-й тур, 29 ноября.

Насьональ – Бенфика – 1:2

Голы: Рамиэрс, 60 – Престианни, 89, Павлидис, 90+5.

