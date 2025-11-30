Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси завоевал 47-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Major League Soccer
30 ноября 2025, 18:17 |
740
0

Месси завоевал 47-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?

В ночь на 30 ноября Лео с Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS

30 ноября 2025, 18:17 |
740
0
Месси завоевал 47-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 30 ноября легендарный аргентинский форвард Лионель Месси завоевал 47-й трофей в карьере – Лео вместе с Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS 2025.

В полуфинале Кубка американской лиги Месси и компания разгромили команду Нью-Йорк Сити со счетом 5:1, а сам аргентинец отметился одним ассистом.

Месси выиграл третий трофей в футболке Интер Майами. Вместе с цаплями он также стал обладателем Кубка лиг в 2023 голу и взял регулярку MLS в прошлом сезоне.

Еще 35 трофеев Месси выиграл в составе Барселоны, шесть – за сборную Аргентины и три – за ПСЖ. Лео является абсолютным рекордсменом в истории футбола по количеству титулов.

У его вечного соперника Криштиану Роналду в активе 33 трофея и, в частности, ноль за саудовский Аль-Наср.

Список командных трофеев Лионеля Месси за карьеру:

Барселона – 35

  • Чемпион Испании (10): 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
  • Обладатель Кубка Испании (7): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
  • Обладатель Суперкубка Испании (8): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018
  • Победитель Лиги чемпионов УЕФА (4): 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15
  • Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
  • Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015

ПСЖ – 3

  • Чемпион Франции (2): 2021/22, 2022/23
  • Обладатель Суперкубка Франции: 2022

Интер Майами – 3

  • Победитель регулярного чемпионата MLS: 2024
  • Победитель Восточной конференции MLS: 2025
  • Обладатель Кубка лиг: 2023

Сборная Аргентины – 6

  • Чемпион мира: 2022
  • Обладатель Кубка Америки (2): 2021, 2024
  • Победитель Финалиссимы: 2022
  • Олимпийский чемпион: 2008
  • Победитель молодёжного чемпионата мира: 2005

По теме:
ВИДЕО. Коуч Барсы чуть не заплакал после победы. Его успокаивал игрок
«Мы видим, на что он способен». Маркиньос оценил уровень Забарного
Матч Жирона – Реал. Прогнозы на 14-й тур Ла Лиги 2025/26
Лионель Месси статистика Криштиану Роналду Интер Майами Аль-Наср Эр-Рияд Барселона ПСЖ сборная Аргентины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Другие виды | 30 ноября 2025, 13:02 5
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса
Знай наших! 12-летний украинец побил один из безумных рекордов Дюплантиса

Матвей Строгалев успешно выступил на чемпионате Украины по легкой атлетике

ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
Футбол | 29 ноября 2025, 23:19 2
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»
ВАЩУК: «Его отправили из первой команды в Динамо-2, а потом и в Динамо-3»

Владислав рассказал, как когда-то покинул клуб Виктор Леоненко

В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Футбол | 30.11.2025, 07:00
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
В молодежке Шахтера объявился топ-голеадор. Кто он и каковы его перспективы
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Футбол | 30.11.2025, 03:15
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
Исторический ассист Месси. Матч на пятерку: Интер Майами вышел в финал MLS
ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
Футбол | 30.11.2025, 17:48
ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
ВИДЕО. Шоу: Реал Сосьедад и Вильярреал определили победителя матча на 90+5
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
Бывший футболист Динамо и сборной Украины присоединится к штабу Костюка
29.11.2025, 06:02 2
Футбол
Олимпийский сезон, конкуренция с первых гонок и норвежцы без братьев-легенд
Олимпийский сезон, конкуренция с первых гонок и норвежцы без братьев-легенд
29.11.2025, 06:42 3
Биатлон
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
Милевский добавил деталей к новости о мобилизации Гармаша
28.11.2025, 17:17 13
Футбол
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
ФОТО. Теща Забарного показала, как поддерживает зятя
30.11.2025, 04:02 25
Футбол
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
«Не рассматривали даже 5 секунд». В Динамо будет не украинский тренер
29.11.2025, 04:05 31
Футбол
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
Бродский отреагировал на безумную победу Украины над Грузией: «Позор им»
28.11.2025, 16:54 1
Баскетбол
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
Жена Шовковского обратилась к подписчикам после увольнения мужа
28.11.2025, 23:13 6
Футбол
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
Хаби Алонсо выбрал стартового вратаря Реала на матч против Жироны
30.11.2025, 07:49 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем