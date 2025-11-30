Месси завоевал 47-й трофей в карьере. Сколько у Роналду?
В ночь на 30 ноября Лео с Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS
В ночь на 30 ноября легендарный аргентинский форвард Лионель Месси завоевал 47-й трофей в карьере – Лео вместе с Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS 2025.
В полуфинале Кубка американской лиги Месси и компания разгромили команду Нью-Йорк Сити со счетом 5:1, а сам аргентинец отметился одним ассистом.
Месси выиграл третий трофей в футболке Интер Майами. Вместе с цаплями он также стал обладателем Кубка лиг в 2023 голу и взял регулярку MLS в прошлом сезоне.
Еще 35 трофеев Месси выиграл в составе Барселоны, шесть – за сборную Аргентины и три – за ПСЖ. Лео является абсолютным рекордсменом в истории футбола по количеству титулов.
У его вечного соперника Криштиану Роналду в активе 33 трофея и, в частности, ноль за саудовский Аль-Наср.
Список командных трофеев Лионеля Месси за карьеру:
Барселона – 35
- Чемпион Испании (10): 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19
- Обладатель Кубка Испании (7): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21
- Обладатель Суперкубка Испании (8): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА (4): 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15
- Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015
- Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015
ПСЖ – 3
- Чемпион Франции (2): 2021/22, 2022/23
- Обладатель Суперкубка Франции: 2022
Интер Майами – 3
- Победитель регулярного чемпионата MLS: 2024
- Победитель Восточной конференции MLS: 2025
- Обладатель Кубка лиг: 2023
Сборная Аргентины – 6
- Чемпион мира: 2022
- Обладатель Кубка Америки (2): 2021, 2024
- Победитель Финалиссимы: 2022
- Олимпийский чемпион: 2008
- Победитель молодёжного чемпионата мира: 2005
