В ночь на 30 ноября легендарный аргентинский форвард Лионель Месси завоевал 47-й трофей в карьере – Лео вместе с Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS 2025.

В полуфинале Кубка американской лиги Месси и компания разгромили команду Нью-Йорк Сити со счетом 5:1, а сам аргентинец отметился одним ассистом.

Месси выиграл третий трофей в футболке Интер Майами. Вместе с цаплями он также стал обладателем Кубка лиг в 2023 голу и взял регулярку MLS в прошлом сезоне.

Еще 35 трофеев Месси выиграл в составе Барселоны, шесть – за сборную Аргентины и три – за ПСЖ. Лео является абсолютным рекордсменом в истории футбола по количеству титулов.

У его вечного соперника Криштиану Роналду в активе 33 трофея и, в частности, ноль за саудовский Аль-Наср.

Список командных трофеев Лионеля Месси за карьеру:

Барселона – 35

Чемпион Испании (10): 2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19

Обладатель Кубка Испании (7): 2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21

Обладатель Суперкубка Испании (8): 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018

Победитель Лиги чемпионов УЕФА (4): 2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15

Обладатель Суперкубка УЕФА (3): 2009, 2011, 2015

Победитель Клубного чемпионата мира (3): 2009, 2011, 2015

ПСЖ – 3

Чемпион Франции (2): 2021/22, 2022/23

Обладатель Суперкубка Франции: 2022

Интер Майами – 3

Победитель регулярного чемпионата MLS: 2024

Победитель Восточной конференции MLS: 2025

Обладатель Кубка лиг: 2023

Сборная Аргентины – 6