ФОТО. Трофей для Месси. Интер Майами – чемпион Восточной конференции MLS
В ночь на 30 ноября цапли разгромили Нью-Йорк Сити в полуфинале Кубка MLS 2025
В ночь на 30 ноября Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS 2025.
В полуфинале Кубка MLS (или в финале Восточной конференции) цапли разгромили Нью-Йорк Сити со счетом 5:1.
Помимо путевки в решающий поединок за главный трофей года в американской лиге, Интер Майами также завоевал трофей конференции.
Для Лионеля Месси этот трофей стал 47-м в карьере и третьим в футболке цаплей. Еще 35 он взял в составе Барселоны, шесть – за сборную Аргентины и три – за ПСЖ.
Уже 6 декабря Месси и компания поборются за титул Кубка MLS 2025 либо против Сан-Диего, либо против Ванкувера.
