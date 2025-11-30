Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Трофей для Месси. Интер Майами – чемпион Восточной конференции MLS
Major League Soccer
30 ноября 2025, 04:18 |
164
0

ФОТО. Трофей для Месси. Интер Майами – чемпион Восточной конференции MLS

В ночь на 30 ноября цапли разгромили Нью-Йорк Сити в полуфинале Кубка MLS 2025

30 ноября 2025, 04:18 |
164
0
ФОТО. Трофей для Месси. Интер Майами – чемпион Восточной конференции MLS
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 30 ноября Интер Майами стал чемпионом Восточной конференции MLS 2025.

В полуфинале Кубка MLS (или в финале Восточной конференции) цапли разгромили Нью-Йорк Сити со счетом 5:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Помимо путевки в решающий поединок за главный трофей года в американской лиге, Интер Майами также завоевал трофей конференции.

Для Лионеля Месси этот трофей стал 47-м в карьере и третьим в футболке цаплей. Еще 35 он взял в составе Барселоны, шесть – за сборную Аргентины и три – за ПСЖ.

Уже 6 декабря Месси и компания поборются за титул Кубка MLS 2025 либо против Сан-Диего, либо против Ванкувера.

ФОТО. Трофей для Месси. Интер Майами – чемпион Восточной конференции MLS

trofey-dlya-messi-inter-mayami-chempion-vostochnoy-konferentsii-mls
trofey-dlya-messi-inter-mayami-chempion-vostochnoy-konferentsii-mls-foto-1
trofey-dlya-messi-inter-mayami-chempion-vostochnoy-konferentsii-mls-foto-2
trofey-dlya-messi-inter-mayami-chempion-vostochnoy-konferentsii-mls-foto-3
trofey-dlya-messi-inter-mayami-chempion-vostochnoy-konferentsii-mls-foto-4

фото фотогалерея Интер Майами Major League Soccer (MLS) Нью-Йорк Сити Лионель Месси
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
