Испания29 ноября 2025, 18:26 |
75
0
Барселона – Алавес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги 2025/26
29 ноября 2025, 18:26 |
75
0
29 ноября Барселона проводит матчи 14-го тура Ла Лиги против Алавеса.
Коллективы играют на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 29 ноября
Барселона – Алавес – 2:1 (матч продолжается)
Голы: Ямаль, 8, Ольмо, 26 – Ибаньес, 1
(новость обновляется)
ГОЛ! 0:1 Ибаньес, 1 мин.
ГОЛ! 1:1 Ямаль, 8 мин.
ГОЛ! 2:1 Ольмо, 26 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 ноября 2025, 12:04 5
Защитник «Динамо» дал большое интервью клубной пресс-службе
Футбол | 29 ноября 2025, 07:53 13
Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду
Футбол | 29.11.2025, 17:15
Футбол | 29.11.2025, 04:05
Бокс | 29.11.2025, 04:32
Комментарии 0
Популярные новости
28.11.2025, 08:19 1
28.11.2025, 15:33 81
27.11.2025, 22:27 28
28.11.2025, 13:17 72
28.11.2025, 17:41 4
29.11.2025, 08:44 34
27.11.2025, 21:38 135
28.11.2025, 08:44 11