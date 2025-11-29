Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
29 ноября 2025, 18:26 |
Барселона – Алавес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября Барселона проводит матчи 14-го тура Ла Лиги против Алавеса.

Коллективы играют на стадионе Камп Ноу. Стартовый свисток прозвучал в 17:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 29 ноября

Барселона – Алавес – 2:1 (матч продолжается)

Голы: Ямаль, 8, Ольмо, 26 – Ибаньес, 1

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Ибаньес, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Ямаль, 8 мин.

ГОЛ! 2:1 Ольмо, 26 мин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
