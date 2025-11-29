Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона на Камп Ноу переиграла Алавес и возглавила таблицу Ла Лиги
Чемпионат Испании
Барселона
29.11.2025 17:15 – FT 3 : 1
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
29 ноября 2025, 19:14 | Обновлено 29 ноября 2025, 19:19
261
0

Барселона на Камп Ноу переиграла Алавес и возглавила таблицу Ла Лиги

Каталонцы одолели соперников со счетом 3:1 в матче 14-го тура чемпионата Испании

29 ноября 2025, 19:14 | Обновлено 29 ноября 2025, 19:19
261
0
Барселона на Камп Ноу переиграла Алавес и возглавила таблицу Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября каталонская Барселона добыла победу над Алавесом в матче 14-го тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Камп Ноу, завершилась со счетом 3:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за сине-гранатовых отличились Ламин Ямаль и Дани Ольмо (дубль). По одному ассисту к себе в актив записали Роберт Левандовски, Рафинья и Ямаль. У гостей единственный гол оформил Пабло Ибаньес.

Барселона провела второй поединок на Камп Ноу после его реконструкции и одержала вторую викторию – 22 числа подопечные Ханси Флика на легендарном стадионе разбили Атлетик Бильбао 4:0.

Барселона набрала 34 очка и вышла на первое место в таблице чемпионата Испании, обойдя мадридский Реал, у которого 32 пункта. У сливочных есть игра в запасе – 30 ноября они встретятся с Жироной.

Алавес с 15 баллами располагается на 14-й позиции.

Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 29 ноября

Барселона – Алавес – 3:1

Голы: Ямаль, 8, Ольмо, 26, 90+3 – Ибаньес, 1

Барселона: Хоан Гарсия, Эрик Гарсия (Жюль Кунде, 46), Алехандро Бальде, Пау Кубарси (Андреас Кристенсен, 84), Жерар Мартин, Рафинья (Педри, 60), Марк Касадо, Марк Берналь (Маркус Рэшфорд, 46), Дани Ольмо, Ламин Ямал, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 60)

Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада (Антонио Мартинес, 80), Науэль Теналья, Хон Пачеко, Хонни Кастро, Калебе (Карлос Висенте, 59), Антонио Бланко, Пабло Ибаньес (Хон Гуриди, 68), Денис Суарес (Андер Гевара, 68), Абде Реббах (Карлес Аленья, 59), Лукас Бойе

Предупреждения: Марк Берналь (36), Хоан Гарсия (90+2) – Абде Реббах (33), Калебе (53), Антонио Бланко (81)

По теме:
Винисиус получил впечатляющее предложение от одного из лучших клубов мира
Барселона – Алавес – 3:1. Дубль Ольмо, как забил Ямаль. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Барса пропустила от Алавеса на 1-й, но Ямаль и Ольмо оформили камбек
Барселона чемпионат Испании по футболу Пабло Ибаньес Алавес Ла Лига Дани Ольмо Барселона - Алавес Ламин Ямаль
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Проспер уходит в Шахтер? Будет официальная информация»
Футбол | 29 ноября 2025, 17:54 0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Проспер уходит в Шахтер? Будет официальная информация»
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Проспер уходит в Шахтер? Будет официальная информация»

Тренер готов к уходу лидера

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29 ноября 2025, 07:53 13
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре

Именно так президент клуба предложил Костюку временно возглавить главную команду

Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Футбол | 29.11.2025, 11:21
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Йожеф САБО: «Я не взял этого футболиста в Динамо, а это о чем-то говорит»
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Биатлон | 29.11.2025, 15:32
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
Смешанные ощущения. Женская сборная Украины провалила эстафету на старте КМ
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Бокс | 29.11.2025, 04:32
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
28.11.2025, 08:14 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:19 1
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
Усик удивил боксерскую организацию, приняв сенсационное решение
28.11.2025, 00:42
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 80
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем