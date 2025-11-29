Барселона на Камп Ноу переиграла Алавес и возглавила таблицу Ла Лиги

29 ноября каталонская Барселона добыла победу над Алавесом в матче 14-го тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча, которая прошла на стадионе Камп Ноу, завершилась со счетом 3:1.

Голами за сине-гранатовых отличились Ламин Ямаль и Дани Ольмо (дубль). По одному ассисту к себе в актив записали Роберт Левандовски, Рафинья и Ямаль. У гостей единственный гол оформил Пабло Ибаньес.

Барселона провела второй поединок на Камп Ноу после его реконструкции и одержала вторую викторию – 22 числа подопечные Ханси Флика на легендарном стадионе разбили Атлетик Бильбао 4:0.

Барселона набрала 34 очка и вышла на первое место в таблице чемпионата Испании, обойдя мадридский Реал, у которого 32 пункта. У сливочных есть игра в запасе – 30 ноября они встретятся с Жироной.

Алавес с 15 баллами располагается на 14-й позиции.

Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 29 ноября

Барселона – Алавес – 3:1

Голы: Ямаль, 8, Ольмо, 26, 90+3 – Ибаньес, 1

Барселона: Хоан Гарсия, Эрик Гарсия (Жюль Кунде, 46), Алехандро Бальде, Пау Кубарси (Андреас Кристенсен, 84), Жерар Мартин, Рафинья (Педри, 60), Марк Касадо, Марк Берналь (Маркус Рэшфорд, 46), Дани Ольмо, Ламин Ямал, Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 60)

Алавес: Антонио Сивера, Виктор Парада (Антонио Мартинес, 80), Науэль Теналья, Хон Пачеко, Хонни Кастро, Калебе (Карлос Висенте, 59), Антонио Бланко, Пабло Ибаньес (Хон Гуриди, 68), Денис Суарес (Андер Гевара, 68), Абде Реббах (Карлес Аленья, 59), Лукас Бойе

Предупреждения: Марк Берналь (36), Хоан Гарсия (90+2) – Абде Реббах (33), Калебе (53), Антонио Бланко (81)