ВИДЕО. Барса пропустила от Алавеса на 1-й, но Ямаль и Ольмо оформили камбек

Каталонская Барселона выиграла первый тайм у Алавеса в матче 14-го тура Ла Лиги 2025/26.

Сине-гранатовые переигрывают соперников со счетом 2:1 по итогам 45 минут поединка, который проходит на стадионе Камп Ноу.

Барса пропустила первой – на первой минуте ворота Жоана Гарсии поразил Пабло Ибаньес.

Но подопечные Ханси Флика довольно быстро не только сравняли, но и сумели выйти вперед. Вначале на 8-й забил Ламин Ямаль после прострела Рафиньи и небольшой скидки Роберта Левандовский а на 26-й с ассиста Рафиньи отличился Дани Ольмо.

Барселона и Алавес начали встречу 29 ноября в 17:15 по Киеву.

ГОЛ! 0:1 Ибаньес, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Ямаль, 8 мин.

ГОЛ! 2:1 Ольмо, 26 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine