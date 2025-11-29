Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Барса пропустила от Алавеса на 1-й, но Ямаль и Ольмо оформили камбек
Испания
29 ноября 2025, 18:08 | Обновлено 29 ноября 2025, 18:12
ВИДЕО. Барса пропустила от Алавеса на 1-й, но Ямаль и Ольмо оформили камбек

Сине-гранатовые выиграли первый тайм со счетом 2:1, ассисты у Левандовски и Рафиньи

ВИДЕО. Барса пропустила от Алавеса на 1-й, но Ямаль и Ольмо оформили камбек
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская Барселона выиграла первый тайм у Алавеса в матче 14-го тура Ла Лиги 2025/26.

Сине-гранатовые переигрывают соперников со счетом 2:1 по итогам 45 минут поединка, который проходит на стадионе Камп Ноу.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Барса пропустила первой – на первой минуте ворота Жоана Гарсии поразил Пабло Ибаньес.

Но подопечные Ханси Флика довольно быстро не только сравняли, но и сумели выйти вперед. Вначале на 8-й забил Ламин Ямаль после прострела Рафиньи и небольшой скидки Роберта Левандовский а на 26-й с ассиста Рафиньи отличился Дани Ольмо.

Барселона и Алавес начали встречу 29 ноября в 17:15 по Киеву.

ГОЛ! 0:1 Ибаньес, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Ямаль, 8 мин.

ГОЛ! 2:1 Ольмо, 26 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Барселона – Алавес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Верес – Карпаты. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ВИДЕО. Дячук забил гол, Желизко отдал ассист в матче Лехия – Термалица
Барселона Алавес Барселона - Алавес Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Рафинья Диас Роберт Левандовски Ламин Ямаль Дани Ольмо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
