ВИДЕО. Барса пропустила от Алавеса на 1-й, но Ямаль и Ольмо оформили камбек
Сине-гранатовые выиграли первый тайм со счетом 2:1, ассисты у Левандовски и Рафиньи
Каталонская Барселона выиграла первый тайм у Алавеса в матче 14-го тура Ла Лиги 2025/26.
Сине-гранатовые переигрывают соперников со счетом 2:1 по итогам 45 минут поединка, который проходит на стадионе Камп Ноу.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Барса пропустила первой – на первой минуте ворота Жоана Гарсии поразил Пабло Ибаньес.
Но подопечные Ханси Флика довольно быстро не только сравняли, но и сумели выйти вперед. Вначале на 8-й забил Ламин Ямаль после прострела Рафиньи и небольшой скидки Роберта Левандовский а на 26-й с ассиста Рафиньи отличился Дани Ольмо.
Барселона и Алавес начали встречу 29 ноября в 17:15 по Киеву.
ГОЛ! 0:1 Ибаньес, 1 мин.
ГОЛ! 1:1 Ямаль, 8 мин.
ГОЛ! 2:1 Ольмо, 26 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Встреча 14-го тура чемпионата Франции состоится 29 ноября в 18:00 по киевскому времени
Марина Кутепова считает, что утро всегда хорошее