29 ноября на Камп Ноу пройдет матч 14-го тура Примеры Испании, в котором Барселона встретится с Алавесом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Барселона

Команда очень удачно провела прошлый сезон. Он, кстати, не так уж успешно начинался, но в итоге Флик, что раньше не работал в Испании, с первой же попытки выиграл все футбольные трофеи этой страны. И, что особенно приятно, везде получилось обыграть в ключевых поединках главного врага - Реал.

Тот, впрочем, осенью уже взял реванш, победив в Эль Класико. И это была не самая болезненная неудача каталонцев, они Севилье и вовсе уступили 1:4. Впрочем, в ноябре уже мадридский гранд захромал, и некогда убедительное преимущество теперь сузилось до одного очка. Не забываем и о Лиге чемпионов - там Ямаль и компания тоже уже наступили на пару граблей, проиграв дома ПСЖ и ограничившись ничьей со скромным Брюгге. Против старого противника, Челси, просто провалились: начали с автогола Кунде, потом Араухо напоролся глупо на красную, а в итоге все закончилось 0:4.

Алавес

Клуб, конечно, играет на другом, намного более низком уровне, чем хозяева арены. Но все-таки, кажется, свою нишу получилось для себя застолбить. Это достаточно крепкий середняк испанского футбола, что достаточно уверенно себя чувствует в Примере. Правда, прошлый сезон принес довольно противоречивые результаты: с одной стороны, 42 очка и комфортное пятнадцатое место (более того, у Хетафе было столько же, и тринадцатая позиция), с другой - Леганесу для выживания тогда не хватило 40!

Сейчас команда проходит сезон по достаточно ожидаемому графику, набирая чуть больше очка за игру: четыре победы и три ничьи уже в активе. Смущает разве что то, что 0:1 в прошлом туре стали вторым поражением кряду, и Сельте, как и Жироне перед этим не забивали...

Статистика личных встреч

1:0 в феврале стали уже пятой победой кряду каталонского гранда.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут, что каталонцы сорвут злость на гостях. Ставим на их победу с форой -2,0 голов (коэффициент - 1,85).