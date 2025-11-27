Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Барселона
29.11.2025 17:15 - : -
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
Барселона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 ноября матч 14-го тура Ла Лиги

ФК Барселона

В субботу, 29 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Алавес».

Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

Мбаппе – журналисту: «Задаете очень плохой вопрос. Зачем это делать?»
ШИРЕР: «Оборона Барселоны, кажется, состоит из четырёх идиотов»
Большая потеря для Флика. Травмировался основной полузащитник Барселоны
Барселона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига смотреть онлайн Барселона - Алавес
