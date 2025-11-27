Испания27 ноября 2025, 22:54 |
Барселона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 ноября матч 14-го тура Ла Лиги
В субботу, 29 ноября, состоится матч 14-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Алавес».
Игра пройдет в Барселоне на Олимпийском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:15 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – АлавесСмотреть трансляцию
|
