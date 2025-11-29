29 ноября Барселона провела матч 14-го тура Ла Лиги против Алавеса.

Коллективы сыграли на стадионе Камп Ноу. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 29 ноября

Барселона – Алавес – 3:1

Голы: Ямаль, 8, Ольмо, 26, 90+3 – Ибаньес, 1

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Ибаньес, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Ямаль, 8 мин.

ГОЛ! 2:1 Ольмо, 26 мин.

ГОЛ! 3:1 Ольмо, 90+3 мин.