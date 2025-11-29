Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Барселона – Алавес – 3:1. Дубль Ольмо, как забил Ямаль. Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Барселона
29.11.2025 17:15 – FT 3 : 1
Алавес
Испания
Барселона – Алавес – 3:1. Дубль Ольмо, как забил Ямаль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги 2025/26

Барселона – Алавес – 3:1. Дубль Ольмо, как забил Ямаль. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

29 ноября Барселона провела матч 14-го тура Ла Лиги против Алавеса.

Коллективы сыграли на стадионе Камп Ноу. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 29 ноября

Барселона – Алавес – 3:1

Голы: Ямаль, 8, Ольмо, 26, 90+3 – Ибаньес, 1

Видеообзор матча ожидается...

ГОЛ! 0:1 Ибаньес, 1 мин.

ГОЛ! 1:1 Ямаль, 8 мин.

ГОЛ! 2:1 Ольмо, 26 мин.

ГОЛ! 3:1 Ольмо, 90+3 мин.

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона), асcист Ламин Ямал.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона), асcист Рафинья.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Роберт Левандовски.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Ибаньес (Алавес), асcист Виктор Парада.
