Барселона – Алавес – 3:1. Дубль Ольмо, как забил Ямаль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 14-го тура Ла Лиги 2025/26
29 ноября Барселона провела матч 14-го тура Ла Лиги против Алавеса.
Коллективы сыграли на стадионе Камп Ноу. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых.
Ла Лига 2025/26. 14-й тур, 29 ноября
Барселона – Алавес – 3:1
Голы: Ямаль, 8, Ольмо, 26, 90+3 – Ибаньес, 1
Видеообзор матча ожидается...
ГОЛ! 0:1 Ибаньес, 1 мин.
ГОЛ! 1:1 Ямаль, 8 мин.
ГОЛ! 2:1 Ольмо, 26 мин.
ГОЛ! 3:1 Ольмо, 90+3 мин.
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона), асcист Ламин Ямал.
26’
ГОЛ ! Мяч забил Дани Ольмо (Барселона), асcист Рафинья.
8’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона), асcист Роберт Левандовски.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Пабло Ибаньес (Алавес), асcист Виктор Парада.
