Чемпионат Испании
Барселона
29.11.2025 17:15 – FT 3 : 1
Алавес
Испания
30 ноября 2025, 09:34 | Обновлено 30 ноября 2025, 09:43
30
0

ФЛИК: «Нет того контроля и интенсивности. Нужно прибавлять»

Тренер «Барселоны» – о победе над «Алавесом»

30 ноября 2025, 09:34 | Обновлено 30 ноября 2025, 09:43
30
0
ФЛИК: «Нет того контроля и интенсивности. Нужно прибавлять»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче 14-го тура испанской Ла Лиги проти «Алавеса», в котором его подопечные одержали победу со счетом 3:1.

«Учитывая все, что мы сделали, мы справились хорошо, а три очка были самым важным. Рафинья всегда добавляет динамики нашей игре. Он очень важен, потому что обладает высокой интенсивностью, и когда он начинает прессинг, это заставляет прессинговать и остальных. В следующих матчах ему нужно прибавить, но прекрасно, что он вернулся.

В первом тайме у нас было много моментов, чтобы забить, во втором – тоже. Нужно улучшаться, но я доволен тремя очками. И именно такой уровень игры мы можем демонстрировать.

Выйдет ли Педри против «Атлетико»? Посмотрим после восстановления. Дней у нас немного. Но Педри чувствует себя хорошо, я у него спрашивал. И Рафинья тоже. Он показал свою динамику и интенсивность. Я также рад за Дани Ольмо. Для него это были непростые недели, и он забил два гола.

В целом я очень рад, что Рафинья и Педри вернулись. Было непросто распределить игровое время. Рафинья мог сыграть только 60 минут, Педри – 30. Я доволен тремя очками, но не некоторыми моментами: мы слишком часто теряли мяч. Однако в целом мы хорошо контролировали матч.

Удаления? Я еще не говорил с Де ла Фуэнте и Маркусом, но спросил у четвертого арбитра – он мне ничего не объяснил. Я был спокоен. Мы хорошо взаимодействовали с четвертым арбитром. Нужно уметь управлять такими ситуациями. Мне не хватило коммуникации. Не говорю, что это что-то критичное, но ее действительно не хватило. Я был уважителен к арбитру. Я могу справляться с такими моментами, но хочу разъяснений.

Херард Мартин? Он всегда выкладывается на сто процентов. Он уверен в себе на позиции центрального защитника и дает нам больше вариантов – это важно. В штабе мы всегда думаем, как помочь игрокам становиться лучше. Левоногий защитник, который может дать нам многое. Он предлагает нам разные опции. Мне нравится его прогресс – его отношение, его ментальность… Он хорошо работает и на тренировках, и в зале. Очень рад иметь его в команде.

Жоан Гарсия? Не я решаю, вызывать его в сборную или нет. Не всегда просто взять нового игрока, но это футболист с перспективой. Однако решение – не мое.

Марк Берналь? Думаю, сегодняшний шаг для него очень позитивный – провести 45 минут. Это первый шаг, который добавляет ему уверенности. Нам нужны все игроки. Его прогресс очень положителен. Я рад за него.

Если сравнивать с прошлым сезоном, то у нас нет того контроля и интенсивности. Но меня не волнует прошлый сезон – я должен сосредоточиться на нынешнем. В этом году у нас больше травм, а в прошлом почти все были доступны. Мы прогрессируем после каждого матча и каждой победы, и сезон идет хорошо – четыре победы подряд. Но этого мало. Нужно улучшаться.

Эрик Гарсия? У него была боль после удара. Он в порядке, но мы решили дать ему отдохнуть. Продолжать игру с такой болью было невозможно.

Марк Касадо? Ему было нелегко. Он играл на разных позициях. Ему пришлось адаптироваться. Нужно учитывать эти изменения. Он может прибавить, но я им доволен. Он дает нам контроль в обороне, связывает защиту с атакой, он умный и сообразительный. Он нужен нам на самом высоком уровне.

Дани Ольмо? Думаю, все знают, что Дани – фантастический игрок. Иногда он хочет слишком многого и пытается сделать следующий шаг, не сделав предыдущий. Возможно, он слишком много думает – я ему об этом сказал. Я говорю ему: «просто наслаждайся игрой, потому что ты очень хороший игрок». И это лучший момент в жизни футболиста – когда он соревнуется. Я тоже это любил. Я говорю всем: «наслаждайтесь моментом и будьте лучшими, какими вы можете быть». И этого мы хотим от него. Болельщики хотят видеть, как игроки показывают максимум», – сказал Флик.

Сельта – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Севилья – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Вильярреал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона чемпионат Испании по футболу Алавес Ла Лига Барселона - Алавес Ханс-Дитер Флик пресс-конференция
Андрей Витренко Источник: Marca
Комментарии
