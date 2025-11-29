Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Микель АРТЕТА: «Челси полностью заслуживает быть в гонке за титул АПЛ»
Англия
29 ноября 2025, 10:32 |
39
0

Микель АРТЕТА: «Челси полностью заслуживает быть в гонке за титул АПЛ»

Коуч пообщался с журналистами перед матчем АПЛ

29 ноября 2025, 10:32 |
39
0
Микель АРТЕТА: «Челси полностью заслуживает быть в гонке за титул АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями в преддверии матча против Челси в 13 туре Английской Премьер-лиги.

«Челси полностью заслуживает быть в гонке за титул АПЛ. Посмотрите, что они сделали через несколько лет – собранный состав, его численность и качество, тренеры – все это выглядит очень положительно, и они заслуживают быть в чемпионской гонке.

Это одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать. У них много гибкости, они представляют большую угрозу, у них много индивидуального таланта. Они очень четко понимают, чего хотят, и потому против них сложно играть», – сказал Артета.

Матч Челси – Арсенал запланирован на воскресенье, 30 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.

По теме:
Эвертон – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити – Лидс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Сандерленд – Борнмут. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Челси Челси - Арсенал чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испанские СМИ расхвалили Ваната. И нашли важную особенность форварда
Футбол | 29 ноября 2025, 02:55 4
Испанские СМИ расхвалили Ваната. И нашли важную особенность форварда
Испанские СМИ расхвалили Ваната. И нашли важную особенность форварда

Забивает правой ногой

Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Футбол | 29 ноября 2025, 08:44 28
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо
Шовковский впервые отреагировал на свое увольнение из Динамо

Тренер использовал цитату Хемингуэя

Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Футбол | 28.11.2025, 13:33
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Маркевич высказался о перспективах Костюка на посту наставника Динамо
Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»
Футбол | 29.11.2025, 08:49
Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»
Украинский тренер: «Я ожидал, что после Луческу назначат именно Костюка»
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Футбол | 28.11.2025, 17:41
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
В Динамо будет работать иностранный тренер. Коуч уже подтвердил
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 81
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо прекратило сотрудничество с Александром Шовковским
28.11.2025, 00:01 219
Футбол
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
Хаби Алонсо отреагировал на игру Лунина в матче против Олимпиакоса
27.11.2025, 11:13 5
Футбол
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем