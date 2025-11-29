Микель АРТЕТА: «Челси полностью заслуживает быть в гонке за титул АПЛ»

Главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета поделился ожиданиями в преддверии матча против Челси в 13 туре Английской Премьер-лиги.

«Челси полностью заслуживает быть в гонке за титул АПЛ. Посмотрите, что они сделали через несколько лет – собранный состав, его численность и качество, тренеры – все это выглядит очень положительно, и они заслуживают быть в чемпионской гонке.

Это одна из команд, за игрой которой мне больше всего нравится наблюдать. У них много гибкости, они представляют большую угрозу, у них много индивидуального таланта. Они очень четко понимают, чего хотят, и потому против них сложно играть», – сказал Артета.

Матч Челси – Арсенал запланирован на воскресенье, 30 ноября. Стартовый свисток раздастся в 18:30 по киевскому времени.