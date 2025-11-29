Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Залечил перелом пальца ноги. Топ-форвард поможет Челси в игре с Арсеналом
Англия
29 ноября 2025, 03:49 | Обновлено 29 ноября 2025, 04:01
38
0

Залечил перелом пальца ноги. Топ-форвард поможет Челси в игре с Арсеналом

По словам Энцо Марески, Коул Палмер доступен на ближайшую игру

29 ноября 2025, 03:49 | Обновлено 29 ноября 2025, 04:01
38
0
Залечил перелом пальца ноги. Топ-форвард поможет Челси в игре с Арсеналом
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска и Коул Палмер

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что атакующий полузащитник Коул Палмер готов вернуться на поле и может сыграть в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги против «Арсенала».

Палмер пропустил более двух месяцев из-за перелома пальца ноги. В последний раз он выходил на поле 20 сентября в поединке с «Манчестер Юнайтед» (2:1). Недавно английский футболист вернулся к занятиям в общей группе и провел полноценные тренировки.

Энцо Мареска: «Коул готов играть. Он может выйти со старта. Все этому рады – команда, тренерский штаб, и самое важное – сам Палмер. Он хочет тренироваться каждый день и снова помогать команде».

Один из английских экспертов отметил: «Палмер – это точно один из вариантов, но выпускать его в старте рискованно. Он чрезвычайно важен для стабильности Челси, на одном уровне с Кайседо, и я бы не стал рисковать им после такого быстрого возвращения. Он отличный вариант для поздней замены, и я бы использовал его именно так еще несколько недель».

В текущем сезоне Палмер провел 4 матча и забил 2 гола. Из-за травмы он не участвовал в играх с конца сентября.

«Челси» подходит к 13-му туру на втором месте в таблице АПЛ, имея 23 очка. Соперник «синих» – лидер чемпионата «Арсенал», у которого 29 баллов. Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 30 ноября в 18:30 по киевскому времени.

По теме:
Анонс 13-го тура АПЛ. Матч за чемпионство уже сейчас?
ФОТО. Почему легенда футбола решил сделать вазектомию. Причина шокирует
ФОТО. Чем сейчас занимается Мудрик? Год без футбола
Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси Коул Палмер Челси - Арсенал возвращение восстановление Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу
Николай Степанов Источник: BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Футбол | 28 ноября 2025, 08:14 2
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ
Моуриньо выступил с публичным заявлением о Трубине после победы в ЛЧ

Тренер похвалил сейв вратаря в матче с «Аяксом»

В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
Футбол | 28 ноября 2025, 08:19 1
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо

Олег Барков обратился к Андрею Шахову-младшему

Экс-игрок Динамо нашел виновного в фиаско от Омонии, назвав его никаким
Футбол | 29.11.2025, 00:32
Экс-игрок Динамо нашел виновного в фиаско от Омонии, назвав его никаким
Экс-игрок Динамо нашел виновного в фиаско от Омонии, назвав его никаким
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Теннис | 28.11.2025, 20:51
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 24–30.11
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Футбол | 28.11.2025, 13:17
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
С кем сыграет Динамо? Результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
Алонсо обратился к руководству Реала, чтобы они убрали игрока из клуба
27.11.2025, 06:55
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
Мбаппе забил четыре, а Лунин – напропускал. Реал провел горячий матч в ЛЧ
27.11.2025, 00:01 29
Футбол
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
ФОТО. Фанаты Реала пришли к Лунину после 3 пропущенных голов
27.11.2025, 04:02 8
Футбол
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
Позор на весь мир. Легендарный боец приехал к кадырову
28.11.2025, 00:02 1
Бокс
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
Александр УСИК: «Мне не нужно ни с кем драться – я просто убегаю»
27.11.2025, 05:05 3
Бокс
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
Зидан готов тренировать Реал, если оттуда уйдет одна суперзвезда
27.11.2025, 08:10 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
28.11.2025, 15:33 78
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем