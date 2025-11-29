Залечил перелом пальца ноги. Топ-форвард поможет Челси в игре с Арсеналом

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска подтвердил, что атакующий полузащитник Коул Палмер готов вернуться на поле и может сыграть в матче 13-го тура Английской Премьер-лиги против «Арсенала».

Палмер пропустил более двух месяцев из-за перелома пальца ноги. В последний раз он выходил на поле 20 сентября в поединке с «Манчестер Юнайтед» (2:1). Недавно английский футболист вернулся к занятиям в общей группе и провел полноценные тренировки.

Энцо Мареска: «Коул готов играть. Он может выйти со старта. Все этому рады – команда, тренерский штаб, и самое важное – сам Палмер. Он хочет тренироваться каждый день и снова помогать команде».

Один из английских экспертов отметил: «Палмер – это точно один из вариантов, но выпускать его в старте рискованно. Он чрезвычайно важен для стабильности Челси, на одном уровне с Кайседо, и я бы не стал рисковать им после такого быстрого возвращения. Он отличный вариант для поздней замены, и я бы использовал его именно так еще несколько недель».

В текущем сезоне Палмер провел 4 матча и забил 2 гола. Из-за травмы он не участвовал в играх с конца сентября.

«Челси» подходит к 13-му туру на втором месте в таблице АПЛ, имея 23 очка. Соперник «синих» – лидер чемпионата «Арсенал», у которого 29 баллов. Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 30 ноября в 18:30 по киевскому времени.