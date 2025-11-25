Арсенал, Челси, Ман Сити. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после 12 туров
Эпизод тура: у Эвертона Идрисса Гуйе был удален за удар партнера по команде
В Английской Премьер-лиге проведено 12 туров, и изменилась турнирная таблица.
12-й тур состоялся 22–24 ноября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.
В центральном матче тура Арсенал переиграл Тоттенхэм (4:1) и сохранил лидерство.
Ман Юнайтед в большинстве уступил Эвертону (0:1), у гостей был удален Идрисса Гуйе за удар партнера по команде.
Топ-10 АПЛ: Арсенал (29 очков), Челси (23), Ман Сити (22), Астон Вилла (21), Кристал Пэлас (20), Брайтон, Сандерленд, Борнмут (по 19), Тоттенхем, Ман Юнайтед, Эвертон, Ливерпуль (по 18).
Явным аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 11 туров. Также в опасной зоне: Вест Хэм, Лидс (по 11), Бернли (10).
АПЛ. 12-й тур
- 22.11. 14:30 Бернли – Челси – 0:2
- 22.11. 17:00 Борнмут – Вест Хэм – 2:2
- 22.11. 17:00 Брайтон – Брентфорд – 2:1
- 22.11. 17:00 Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2
- 22.11. 17:00 Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3
- 22.11. 17:00 Фулхэм – Сандерленд – 1:0
- 22.11. 19:30 Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1
- 23.11. 16:00 Лидс – Астон Вилла – 1:2
- 23.11. 18:30 Арсенал – Тоттенхэм – 4:1
- 24.11. 22:00 Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|12
|9
|2
|1
|24 - 6
|30.11.25 18:30 Челси - Арсенал23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал
|29
|2
|Челси
|12
|7
|2
|3
|23 - 11
|30.11.25 18:30 Челси - Арсенал22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси
|23
|3
|Манчестер Сити
|12
|7
|1
|4
|24 - 10
|29.11.25 17:00 Манчестер Сити - Лидс22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон
|22
|4
|Астон Вилла
|12
|6
|3
|3
|15 - 11
|30.11.25 16:05 Астон Вилла - Вулверхэмптон23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла26.10.25 Астон Вилла 1:0 Манчестер Сити19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
|21
|5
|Кристал Пэлас
|12
|5
|5
|2
|16 - 9
|30.11.25 14:00 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд26.10.25 Арсенал 1:0 Кристал Пэлас18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут
|20
|6
|Брайтон
|12
|5
|4
|3
|19 - 16
|30.11.25 16:05 Ноттингем Форест - Брайтон22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Кристал Пэлас 0:0 Брайтон01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл
|19
|7
|Сандерленд
|12
|5
|4
|3
|14 - 11
|29.11.25 17:00 Сандерленд - Борнмут22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Сандерленд 2:2 Арсенал03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон25.10.25 Челси 1:2 Сандерленд18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон
|19
|8
|Борнмут
|12
|5
|4
|3
|19 - 20
|29.11.25 17:00 Сандерленд - Борнмут22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм09.11.25 Астон Вилла 4:0 Борнмут02.11.25 Манчестер Сити 3:1 Борнмут26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Кристал Пэлас 3:3 Борнмут
|19
|9
|Тоттенхэм
|12
|5
|3
|4
|20 - 14
|29.11.25 22:00 Тоттенхэм - Фулхэм23.11.25 Арсенал 4:1 Тоттенхэм08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Тоттенхэм 0:1 Челси26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм19.10.25 Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
|18
|10
|Манчестер Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|19 - 19
|30.11.25 14:00 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Тоттенхэм 2:2 Манчестер Юнайтед01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед25.10.25 Манчестер Юнайтед 4:2 Брайтон19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
|18
|11
|Эвертон
|12
|5
|3
|4
|13 - 13
|29.11.25 19:30 Эвертон - Ньюкасл24.11.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Эвертон08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм03.11.25 Сандерленд 1:1 Эвертон26.10.25 Эвертон 0:3 Тоттенхэм18.10.25 Манчестер Сити 2:0 Эвертон
|18
|12
|Ливерпуль
|12
|6
|0
|6
|18 - 20
|30.11.25 16:05 Вест Хэм - Ливерпуль22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Манчестер Сити 3:0 Ливерпуль01.11.25 Ливерпуль 2:0 Астон Вилла25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль19.10.25 Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед
|18
|13
|Брентфорд
|12
|5
|1
|6
|18 - 19
|29.11.25 17:00 Брентфорд - Бёрнли22.11.25 Брайтон 2:1 Брентфорд09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл01.11.25 Кристал Пэлас 2:0 Брентфорд25.10.25 Брентфорд 3:2 Ливерпуль20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд
|16
|14
|Ньюкасл
|12
|4
|3
|5
|13 - 15
|29.11.25 19:30 Эвертон - Ньюкасл22.11.25 Ньюкасл 2:1 Манчестер Сити09.11.25 Брентфорд 3:1 Ньюкасл02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Брайтон 2:1 Ньюкасл
|15
|15
|Фулхэм
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|29.11.25 22:00 Тоттенхэм - Фулхэм22.11.25 Фулхэм 1:0 Сандерленд08.11.25 Эвертон 2:0 Фулхэм01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон25.10.25 Ньюкасл 2:1 Фулхэм18.10.25 Фулхэм 0:1 Арсенал
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|3
|3
|6
|13 - 20
|30.11.25 16:05 Ноттингем Форест - Брайтон22.11.25 Ливерпуль 0:3 Ноттингем Форест09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Ноттингем Форест 2:2 Манчестер Юнайтед26.10.25 Борнмут 2:0 Ноттингем Форест18.10.25 Ноттингем Форест 0:3 Челси
|12
|17
|Вест Хэм
|12
|3
|2
|7
|15 - 25
|30.11.25 16:05 Вест Хэм - Ливерпуль22.11.25 Борнмут 2:2 Вест Хэм08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли02.11.25 Вест Хэм 3:1 Ньюкасл24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм20.10.25 Вест Хэм 0:2 Брентфорд
|11
|18
|Лидс
|12
|3
|2
|7
|11 - 22
|29.11.25 17:00 Манчестер Сити - Лидс23.11.25 Лидс 1:2 Астон Вилла09.11.25 Ноттингем Форест 3:1 Лидс01.11.25 Брайтон 3:0 Лидс24.10.25 Лидс 2:1 Вест Хэм18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс
|11
|19
|Бёрнли
|12
|3
|1
|8
|14 - 24
|29.11.25 17:00 Брентфорд - Бёрнли22.11.25 Бёрнли 0:2 Челси08.11.25 Вест Хэм 3:2 Бёрнли01.11.25 Бёрнли 0:2 Арсенал26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Бёрнли 2:0 Лидс
|10
|20
|Вулверхэмптон
|12
|0
|2
|10
|7 - 27
|30.11.25 16:05 Астон Вилла - Вулверхэмптон22.11.25 Вулверхэмптон 0:2 Кристал Пэлас08.11.25 Челси 3:0 Вулверхэмптон01.11.25 Фулхэм 3:0 Вулверхэмптон26.10.25 Вулверхэмптон 2:3 Бёрнли18.10.25 Сандерленд 2:0 Вулверхэмптон
|2
