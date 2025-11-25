Арсенал, Челси, Ман Сити. Как выглядит турнирная таблица АПЛ после 12 туров

В Английской Премьер-лиге проведено 12 туров, и изменилась турнирная таблица.

12-й тур состоялся 22–24 ноября 2025 года, было сыграно 10 матчей за 3 дня.

В центральном матче тура Арсенал переиграл Тоттенхэм (4:1) и сохранил лидерство.

Ман Юнайтед в большинстве уступил Эвертону (0:1), у гостей был удален Идрисса Гуйе за удар партнера по команде.

Топ-10 АПЛ: Арсенал (29 очков), Челси (23), Ман Сити (22), Астон Вилла (21), Кристал Пэлас (20), Брайтон, Сандерленд, Борнмут (по 19), Тоттенхем, Ман Юнайтед, Эвертон, Ливерпуль (по 18).

Явным аутсайдером остается Вулверхэмптон, волки набрали лишь 2 очка после 11 туров. Также в опасной зоне: Вест Хэм, Лидс (по 11), Бернли (10).

АПЛ. 12-й тур

22.11. 14:30 Бернли – Челси – 0:2

– 0:2 22.11. 17:00 Борнмут – Вест Хэм – 2:2

22.11. 17:00 Брайтон – Брентфорд – 2:1

– Брентфорд – 2:1 22.11. 17:00 Вулверхэмптон – Кристал Пэлас – 0:2

– 0:2 22.11. 17:00 Ливерпуль – Ноттингем Форест – 0:3

– 0:3 22.11. 17:00 Фулхэм – Сандерленд – 1:0

– Сандерленд – 1:0 22.11. 19:30 Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1

– Манчестер Сити – 2:1 23.11. 16:00 Лидс – Астон Вилла – 1:2

– 1:2 23.11. 18:30 Арсенал – Тоттенхэм – 4:1

– Тоттенхэм – 4:1 24.11. 22:00 Манчестер Юнайтед – Эвертон – 0:1

Турнирная таблица