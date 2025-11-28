Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШИЩЕНКО: «Будем противодействовать очень качественной, агрессивной команде»
Кубок Украины
28 ноября 2025, 18:56 |
Наставник «Буковины» прокомментировал результаты жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины

Фк Буковина. Сергей Шищенко

В пятницу, 28 ноября, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины. По ее результатам «Буковина» сыграет с ЛНЗ. Главный тренер «Буковины» Сергей Шищенко дал оценку будущему сопернику.

– Сергей Юрьевич, получили соперника в 1/4 финала Кубка Украины – черкасский «ЛНЗ». Какова ваша первая реакция?

– Великолепный жребий, ведь будем противодействовать очень качественной, агрессивной команде, демонстрирующей добротный футбол. У соперника будет определенное преимущество, потому что они раньше начинают чемпионат. Мы будем готовиться к кубковому матчу через спарринги. Они будут в тонусе, и мы будем стараться быть в тонусе. Это еще один вызов для нас – снова игра против команды Премьер-лиги. Могу заверить, что мы на сто процентов будем играть в свой футбол, мечтать о победе, а игра покажет, каким будет итоговый результат.

– Сожалеете ли вы, что матч состоится не в Черновцах и команда не сможет рассчитывать на поддержку родных трибун?

– Конечно, мы очень хотели сыграть дома – независимо от того, кто был бы нашим соперником в четвертьфинале турнира. Если бы матч с ЛНЗ проходил в Черновцах, трибуны точно были бы переполнены, а поддержка была бы, как всегда, невероятной. Но так сложилось, что этот поединок будет для нас гостевым. Это тоже серьезное испытание – играть на выезде против команды УПЛ. Думаю, матч будет очень интересным и качественным.

Кубок Украины по футболу жеребьевка Кубка Украины Сергей Шищенко Буковина Черновцы ЛНЗ Черкассы
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
