Украина. Премьер лига28 ноября 2025, 15:01 | Обновлено 28 ноября 2025, 15:31
4854
11
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Денис Гармаш попал в РТЦК Печерского района
28 ноября 2025, 15:01 | Обновлено 28 ноября 2025, 15:31
4854
В ночь с 27 на 28 ноября сотрудники РТЦК Печерского района города Киева задержали известного экс-футболиста киевского Динамо и национальной сборной Украины Дениса Гармаша, сообщает Telegram-канал «Сніданок химери».
По информации источника, 35-летний хавбек до сих пор находится на территории Печерского РТЦК.
Ранее нынешний клуб Дениса Гармаша, ФК «Лесное», был исключен из соревнований УАФ.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сніданок химеры".
По информации собеседников, задержание происходило с применением физической силы. После доставки Гармаша в помещение РТЦК ему якобы предложили возможность покинуть центр за денежное вознаграждение в размере 25 тысяч долларов.
Как утверждает источник, футболист от такого предложения отказался и сейчас продолжает находиться в Печерском РТЦК.
В Киевском городском ТЦК подтвердили, что действительно задержали Гармаша для уточнения данных, но вымогательство взятки и применение силы отрицают.
"Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации он не имел. После прохождения ВВК и общения с рекрутерами, он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины. Жалоб относительно неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", — заявили там