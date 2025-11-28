Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины

В ночь с 27 на 28 ноября сотрудники РТЦК Печерского района города Киева задержали известного экс-футболиста киевского Динамо и национальной сборной Украины Дениса Гармаша, сообщает Telegram-канал «Сніданок химери».

По информации источника, 35-летний хавбек до сих пор находится на территории Печерского РТЦК.

Ранее нынешний клуб Дениса Гармаша, ФК «Лесное», был исключен из соревнований УАФ.