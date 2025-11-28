Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Украина. Премьер лига
28 ноября 2025, 15:01 | Обновлено 28 ноября 2025, 15:31
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины

Денис Гармаш попал в РТЦК Печерского района

Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
УПЛ. Денис Гармаш

В ночь с 27 на 28 ноября сотрудники РТЦК Печерского района города Киева задержали известного экс-футболиста киевского Динамо и национальной сборной Украины Дениса Гармаша, сообщает Telegram-канал «Сніданок химери».

По информации источника, 35-летний хавбек до сих пор находится на территории Печерского РТЦК.

Ранее нынешний клуб Дениса Гармаша, ФК «Лесное», был исключен из соревнований УАФ.

По теме:
Клубы УПЛ готовы подписать нападающего. Он проводит топ-сезон
Левый Берег – Виктория – 3:0. Уверенная победа. Видео голов и обзор матча
ВЕРНИДУБ – об уходе Шовковского: «А почему это должно кого-то удивлять?»
Денис Гармаш мобилизация Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу российско-украинская война
Дмитрий Вус Источник: Telegram
mr.frog68
Звичайна схема гестапо.. ой тцк звісно, тільки для звичайних захоплених суми нижчі ,а тут побачили що можна струсити побільше
Ответить
+6
Sdag
Боже, какая помойка
Ответить
+6
Ivan Dimov
Страна зеленых во всех смыслах ганд..нов
Ответить
+5
514839
Інформація про 25 тисяч - офіційна? Де можна ознайомитись? От, просто цікаво! Спорт.уа сайт поважний, і неперевірену інформацію викладати не буде, тож, чекаємо.
Ответить
+2
Показать Скрыть 3 ответа
New Zealander
Нічого ходити по вулицям без броні. За покупками, жрачкою жінка мала їхати. 
Ответить
+2
Dynamo1927
В ночь на пятницу сотрудники Печерского районного территориального центра комплектования в Киеве задержали бывшего футболиста "Динамо" Дениса Гармаша.
Об этом сообщает Telegram-канал "Сніданок химеры".
По информации собеседников, задержание происходило с применением физической силы. После доставки Гармаша в помещение РТЦК ему якобы предложили возможность покинуть центр за денежное вознаграждение в размере 25 тысяч долларов.
Как утверждает источник, футболист от такого предложения отказался и сейчас продолжает находиться в Печерском РТЦК.
В Киевском городском ТЦК подтвердили, что действительно задержали Гармаша для уточнения данных, но вымогательство взятки и применение силы отрицают.
"Для предотвращения распространения искаженной информации, сообщаем, что Национальной полицией в Печерский РТЦК и СП города Киева был доставлен бывший футболист Денис Гармаш для уточнения данных. Бронирования или отсрочки от призыва по мобилизации он не имел. После прохождения ВВК и общения с рекрутерами, он выбрал службу в одном из подразделений Вооруженных Сил Украины. Жалоб относительно неправомерных действий военнослужащих территориального центра комплектования и социальной поддержки от него не поступало", — заявили там
Ответить
0
Gargantua
ничего себе, в провинции за 5 тысяч можно отмазаться, а на улице и еще дешевле. а тут 25 штук, видать узнали Дениску поклонники.
Ответить
0
donPedro
"Бувший гравець Динамо", це що, якась привілейована каста? Вони не повинні захищати Батьківщину? 
Ответить
-3
