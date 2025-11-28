Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ромариньо покидает ЮКСА и уже не вернется
Украина. Первая лига
28 ноября 2025, 12:15
Ромариньо покидает ЮКСА и уже не вернется

Причина – проблемы с дисциплиной бразильца

Ромариньо покидает ЮКСА и уже не вернется
ФК ЮКСА. Ромариньо

Как стало известно Sport.ua, сын легенды мирового футбола Ромарио – 32-летний бразилец Ромариньо – досрочно покидает клуб из Тарасовки.

Основанием для этого решения стало нарушение бразильцем дисциплины в клубе и плохое влияние на командный коллектив.

В общей сложности, в Первой лиге Ромариньо провел 17 матчей за «ЮКСА», голами не отличался. Его контракт был рассчитан до 31 декабря 2025 года.

32-летний вингер перебрался в чемпионат Украины в апреле на правах свободного агента.

ЮКСА занимает седьмую позицию в турнирной таблице Первой лиги, набрав 22 балла после 17 туров. В ближайшем матче, который состоится 30 ноября, клуб из Тарасовки сыграет на выезде против «Феникс-Мариуполя».

Игорь ЛЫСЕНКО

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины ЮКСА Тарасовка Ромариньо Ромарио трансферы свободный агент
