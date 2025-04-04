ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал сына легендарного бразильца
Ромариньо присоединился к клубу ЮКСА из Тарасовки
31-летний бразильский форвард Ромариньо присоединился к перволиговому клубу ЮКСА из Тарасовки.
Об этом клуб сообщил на официальном сайте.
Воспитанник футбольной академии «Васко да Гама» выступал за ряд бразильских клубов. Последним клубом Ромариньо была «Америка» из Рио-де-Жанейро.
Также отмечается, что отец футболиста – легендарный игрок сборной Бразилии Ромарио.
«Я очень рад стать частью ЮКСА. Большое спасибо моей семье за поддержку. Также хочу поблагодарить президента Сергея Лесника, который меня очень поддерживает и верит в меня. Я с нетерпением жду возможности помочь команде достичь заветной цели», – прокомментировал бразилец.
Игрок уже сможет дебютировать 5 апреля в матче против «Эпицентра». По результатам первой части чемпионата ЮКСА будет бороться за выход в Премьер-лигу.
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