ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал сына легендарного бразильца

31-летний бразильский форвард Ромариньо присоединился к перволиговому клубу ЮКСА из Тарасовки.

Об этом клуб сообщил на официальном сайте.

Воспитанник футбольной академии «Васко да Гама» выступал за ряд бразильских клубов. Последним клубом Ромариньо была «Америка» из Рио-де-Жанейро.

Также отмечается, что отец футболиста – легендарный игрок сборной Бразилии Ромарио.

«Я очень рад стать частью ЮКСА. Большое спасибо моей семье за поддержку. Также хочу поблагодарить президента Сергея Лесника, который меня очень поддерживает и верит в меня. Я с нетерпением жду возможности помочь команде достичь заветной цели», – прокомментировал бразилец.

Игрок уже сможет дебютировать 5 апреля в матче против «Эпицентра». По результатам первой части чемпионата ЮКСА будет бороться за выход в Премьер-лигу.