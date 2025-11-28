Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Буковина – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Первая лига
Буковина
29.11.2025 13:00 - : -
Пробой
Украина. Первая лига
28 ноября 2025, 14:34 | Обновлено 28 ноября 2025, 15:34
Буковина – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 29 ноября в 13:00 по Киеву

Буковина – Пробой. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
ФК Буковина

В субботу, 29 ноября состоится поединок 18-го тура Первой лиги Украины между «Буковиной» и «Пробоем Городенко». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Буковина

Черновицкий коллектив проводит поистине невероятный сезон. Команда до сих пор не терпела поражений, а после 17 туров Первой лиги на ее счету есть 45 баллов, позволяющих занимать 1-е место турнирной таблицы чемпионата. Отрыв от «Черноморца», который находится на 2-м месте, составляет уже 7 очков.

В Кубке Украины «Буковина» выбила «Авангард», «Карпаты» и «Ниву Т» и квалифицировалась в четвертьфинал.

Пробой Городенка

Дебютант чемпионата в текущем сезоне смотрится не слишком стабильно. Тем не менее, клубу удалось набрать 16 очков за 16 игр – это позволяет ему занимать 12-ю строчку турнирной таблицы. Зону вылета команда опережает всего на 1 зачетный пункт.

Из Кубка Украины городенковцы вылетели на стадии 1/32 финала из-за поражения против «ЛНЗ».

Личные встречи

Клубы встречались между собой всего дважды. В 2024 году в рамках 1/8 финала Кубка Украины минимальную победу одержала «Буковина», а в 3-м туре текущего сезона Первой лиги черно-желтые выиграли со счетом 4:3.

Интересные факты

  • В последних 15 матчах «Буковина» имеет лишь 1 осечку – ничью 1:1 против «Ингульца».
  • «Пробой» пропустил 21 гол в текущем сезоне Первой лиги – 4-й самый плохой результат среди всех команд.
  • «Буковина» отличилась 39-ю голами в текущем сезоне Первой лиги – лучший показатель среди всех команд.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
