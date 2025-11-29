Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина – Пробой – 3:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Буковина
29.11.2025 13:00 – FT 3 : 1
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 16:43 |
99
0

Буковина – Пробой – 3:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча

«Буковина» в первой части сезона не потерпела ни одного поражения

29 ноября 2025, 16:43 |
99
0
Буковина – Пробой – 3:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча
ФК Буковина

В субботу, 29 ноября, в Черновцах состоялся поединок 18-го тура Первой лиги. Лидер турнирной таблицы «Буковина» принимала «Пробой». Хозяева выиграли матч со счетом 3:1.

Матч первого круга завершилась победой «Буковины» со счетом 4:3. И в Черновцах тоже можно было ожидать результативной игры.

Хозяева владели преимуществом, но забили только на 38-й минуте. Счет в матче открыл Виталий Дахновский.

После перерыва дело пошло веселее. Евгений Подлепенец оформил дубль, забив на 50-й и 54-й минутах.

В конце матча «Пробой» забил гол престижа. На 89-й минуте отличился Назар Гаврилюк.

На зимний перерыв «Буковина» уходит единоличным лидером Первой лиги. В 18 матчах команда набрала 48 очков, не потерпев при этом ни одного поражения.

Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Пробой» Городенка – 3:1

Голы: Дахновский, 38, Подлепенец, 50, 54 – Гаврилюк, 89.

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Пробой.
68’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Буковина).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Буковина).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Дахновский (Буковина).
По теме:
Полесье-2 и Атлет одержали победы. Результаты 21-го тура Второй лиги
Забили 5 мячей. Сборная Украины WU-19 разгромила соперниц из Сан-Марино
Валерий ДУБКО: «Газон нормальный для этого времени года»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Пробой Городенка видео голов и обзор Виталий Дахновский Евгений Подлепенец
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Футбол | 29 ноября 2025, 09:47 14
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины
Фонсека заявил о желании поработать со сборной Украины

Паулу намекнул, что был бы готов возглавить «сине-желтых», когда «устанет» Сергей Ребров

ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
Бокс | 29 ноября 2025, 04:32 0
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец
ОФИЦИАЛЬНО. Новым тренером Энтони Джошуа стал украинец

Джошуа работает с Егором Голубом

Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Футбол | 29.11.2025, 07:53
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Суркис нашел нового тренера для Динамо в телефонном разговоре
Насьонал – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Футбол | 29.11.2025, 15:22
Насьонал – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Насьонал – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Футбол | 28.11.2025, 15:33
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрока Динамо и сборной задержал ТЦК и мобилизовал в армию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
Арда Туран отреагировал на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:44 11
Футбол
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
Затяжное пике. Динамо в Никосии проиграло Омонии
27.11.2025, 21:38 135
Футбол
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
Яркий камбек в Тбилиси. Сборная Украины обыграла Грузию
27.11.2025, 20:55 20
Баскетбол
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
Александр ШОВКОВСКИЙ – о победе Омонии и виновных в поражении Динамо
27.11.2025, 22:27 28
Футбол
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
Источник: ТЦК задержал экс-игрока Динамо и сборной Украины
28.11.2025, 15:01 17
Футбол
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
В Шахтере отреагировали на увольнение Шовковского из Динамо
28.11.2025, 08:19 1
Футбол
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
Лига конференций. Как выглядит таблица после победы Шахтера и фиаско Динамо
28.11.2025, 06:23 42
Футбол
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
Динамо, кроме Шовковского, распрощалось еще с одной легендой
28.11.2025, 07:56 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем