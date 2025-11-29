Буковина – Пробой – 3:1. Победа лидера. Видео голов и обзор матча

В субботу, 29 ноября, в Черновцах состоялся поединок 18-го тура Первой лиги. Лидер турнирной таблицы «Буковина» принимала «Пробой». Хозяева выиграли матч со счетом 3:1.

Матч первого круга завершилась победой «Буковины» со счетом 4:3. И в Черновцах тоже можно было ожидать результативной игры.

Хозяева владели преимуществом, но забили только на 38-й минуте. Счет в матче открыл Виталий Дахновский.

После перерыва дело пошло веселее. Евгений Подлепенец оформил дубль, забив на 50-й и 54-й минутах.

В конце матча «Пробой» забил гол престижа. На 89-й минуте отличился Назар Гаврилюк.

На зимний перерыв «Буковина» уходит единоличным лидером Первой лиги. В 18 матчах команда набрала 48 очков, не потерпев при этом ни одного поражения.

Первая лига. 18-й тур, 29 ноября. Черновцы, стадион «Буковина»

«Буковина» Черновцы – «Пробой» Городенка – 3:1

Голы: Дахновский, 38, Подлепенец, 50, 54 – Гаврилюк, 89.

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)