Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Летят в УПЛ. Буковина спокойно выиграла очередной матч Первой лиги
Первая лига
Буковина
29.11.2025 13:00 – FT 3 : 1
Пробой
Украина. Первая лига
29 ноября 2025, 15:11 | Обновлено 29 ноября 2025, 15:20
Летят в УПЛ. Буковина спокойно выиграла очередной матч Первой лиги

Команда идет без поражений в сезоне

29 ноября 2025, 15:11 | Обновлено 29 ноября 2025, 15:20
Летят в УПЛ. Буковина спокойно выиграла очередной матч Первой лиги
ФК Буковина

Состоялся матч очередного тура Первой лиги с участием лидера. Буковина на своем поле обыграла Пробой 3:1 и остается единственной командой без поражений в сезоне.

Дубль оформил Подлепенец, еще один мяч на счету Дахновского.

Буковина набрала 48 очков и на 9 пунктов опережает Левый Берег.

Пробой с 16 очками идет 12-м.

Первая лига. 18-й тур

Буковина – Пробой 3:1
Голы: Дахновский, 38, Подлепенец, 50, 54 – Гаврилюк, 89

Чернигов – Прикарпатье – 1:0. Шедевр Мироненко. Видео гола и обзор матча
Первая лига. Подолье в битве аутсайдеров разгромило запорожский Металлург
Гол со штрафного принес Чернигову победу в матче с Прикарпатьем
