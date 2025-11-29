Украина. Первая лига29 ноября 2025, 15:11 | Обновлено 29 ноября 2025, 15:20
Летят в УПЛ. Буковина спокойно выиграла очередной матч Первой лиги
Команда идет без поражений в сезоне
Состоялся матч очередного тура Первой лиги с участием лидера. Буковина на своем поле обыграла Пробой 3:1 и остается единственной командой без поражений в сезоне.
Дубль оформил Подлепенец, еще один мяч на счету Дахновского.
Буковина набрала 48 очков и на 9 пунктов опережает Левый Берег.
Пробой с 16 очками идет 12-м.
Первая лига. 18-й тур
Буковина – Пробой 3:1
Голы: Дахновский, 38, Подлепенец, 50, 54 – Гаврилюк, 89
