Летят в УПЛ. Буковина спокойно выиграла очередной матч Первой лиги

Состоялся матч очередного тура Первой лиги с участием лидера. Буковина на своем поле обыграла Пробой 3:1 и остается единственной командой без поражений в сезоне.

Дубль оформил Подлепенец, еще один мяч на счету Дахновского.

Буковина набрала 48 очков и на 9 пунктов опережает Левый Берег.

Пробой с 16 очками идет 12-м.

Первая лига. 18-й тур

Буковина – Пробой 3:1

Голы: Дахновский, 38, Подлепенец, 50, 54 – Гаврилюк, 89