Айнтрахт Франкфурт

26.11.2025 22:00 – FT 0 : 3
Лига чемпионов27 ноября 2025, 13:47 | Обновлено 27 ноября 2025, 14:16
85
0
Айнтрахт – Аталанта – 0:3. Ужасная пятиминутка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов
27 ноября 2025, 13:47 | Обновлено 27 ноября 2025, 14:16
85
0
Вечером 26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.
Немецкий Айнтрахт уступил дома итальянской Аталанте со счетом 0:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Все три гола были забиты с 60-й до 65-й минуты – ужасная пятиминутка для клуба из Франкфурта.
Лига чемпионов УЕФА 2025/26
5-й тур. 26 ноября
22:00 Айнтрахт (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:3
Голы: Лукман, 60, Эдерсон, 62, Де Кетеларе, 65
Видео голов и обзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта), асcист Адемола Лукман.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта), асcист Шарль Де Кетеларе.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 ноября 2025, 15:59 19
Единственный мяч киевляне забили во втором тайме
Футбол | 27 ноября 2025, 13:46 0
Украинский специалист дал свой прогноз на матч между «Шемрок Роверс» и «Шахтером»
Футбол | 26.11.2025, 20:07
Футбол | 27.11.2025, 04:02
Футбол | 27.11.2025, 13:08
Комментарии 0
Популярные новости
Бокс
25.11.2025, 23:55 15
25.11.2025, 08:47 4
Бокс
27.11.2025, 00:01 27
26.11.2025, 00:05 50
27.11.2025, 07:54 1
27.11.2025, 05:11 1