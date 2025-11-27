Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Айнтрахт – Аталанта – 0:3. Ужасная пятиминутка. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
Айнтрахт Франкфурт
26.11.2025 22:00 – FT 0 : 3
Аталанта
Лига чемпионов
27 ноября 2025, 13:47 | Обновлено 27 ноября 2025, 14:16
Айнтрахт – Аталанта – 0:3. Ужасная пятиминутка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 5-го тура Лиги чемпионов

Айнтрахт – Аталанта – 0:3. Ужасная пятиминутка. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

Немецкий Айнтрахт уступил дома итальянской Аталанте со счетом 0:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Все три гола были забиты с 60-й до 65-й минуты – ужасная пятиминутка для клуба из Франкфурта.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 26 ноября

22:00 Айнтрахт (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Лукман, 60, Эдерсон, 62, Де Кетеларе, 65

Видео голов и обзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Шарль Де Кетеларе (Аталанта).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Эдерсон (Аталанта), асcист Адемола Лукман.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Аталанта), асcист Шарль Де Кетеларе.
Ливерпуль – ПСВ – 1:4. Еще одно фиаско красных. Видео голов и обзор матча
Спортинг – Брюгге – 3:0. Львы вошли в топ-8 ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Айнтрахт и Ливерпуль вошли в тройку худших команд сезона в топ-5 лигах
Лига чемпионов Айнтрахт Франкфурт Аталанта видео голов и обзор Адемола Лукман Шарль де Кетеларе Эдерсон дос Сантос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
