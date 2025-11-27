Айнтрахт Франкфурт

Вечером 26 ноября состоялись матчи 5-го тура Лиги чемпионов.

Немецкий Айнтрахт уступил дома итальянской Аталанте со счетом 0:3.

Все три гола были забиты с 60-й до 65-й минуты – ужасная пятиминутка для клуба из Франкфурта.

Лига чемпионов УЕФА 2025/26

5-й тур. 26 ноября

22:00 Айнтрахт (Германия) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Лукман, 60, Эдерсон, 62, Де Кетеларе, 65

Видео голов и обзор матча