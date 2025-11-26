Гениальные Лукман и де Кетеларе. Аталанта на выезде разгромила Айнтрахт
Бергамаски победили со счетом 3:0
В среду, 26 ноября 2025 года, состоялся матч 5-го тура основного этапа Лиги чемпионов между франкфуртским «Айнтрахтом» и итальянской «Аталантой».
Игра прошла на стадионе Дойче Банк Парк и завершилась победой гостей со счетом 3:0.
Главными героями матча стали атакующие игроки «Богини» Адемола Лукман и Шарль де Кетеларе – оба футболиста оформили по голу и ассисту.
Лига чемпионов 2025/26. 5-й тур, 26 ноября
Айнтрахт – Аталанта – 0:3
Голы: Лукман, 60, Эдерсон, 62, де Кетеларе, 65
𝐖𝐇𝐀𝐓 𝐀 𝐍𝐈𝐆𝐇𝐓 🤩🖤💙#SGEAtalanta #UCL #GoAtalantaGo pic.twitter.com/Aak0KAPJ1N— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 26, 2025
