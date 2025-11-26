Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига Чемпионов
Айнтрахт Франкфурт
26.11.2025 22:00 - : -
Аталанта
Лига чемпионов
43
0

Айнтрахт Франкфурт – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок начнется 26 ноября в 22:00 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

26 ноября, свою встречу на основном этапе Лиги чемпионов проведут Айнтрахт – Аталанта. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Айнтрахт

Матчи Айнтрахта в Лиге чемпионов проходят зрелищно, первые три встречи завершились со счетом 5:1. Сначала выиграли дома у Галатасарая, потом уступили на выезде Атлетико, а потом был проигрыш в родных стенах от Ливерпуля. На фоне таких результативных матчей, гостевая нулевая ничья против Наполи в последнем туре стала неожиданностью. Пока «орлы» в зоне плей-офф, но занимают здесь предпоследнюю строчку, так что могут выпасть в любой момент.

Команда неплохо идет в Бундеслиге, занимая шестую строчку, отставание от первого квартета составляет всего 4 очка. В чемпионате Айнтрахт не проигрывает пять матчей подряд. Предстоящий матч пропустят Хойлунд, Ларссон, и Узун.

Аталанта

Для клуба из Бергамо сезон Лиги чемпионов складывается неплохо, проиграли в первом туре ПСЖ на выезде 0:4, но потом набрали 7 очков в трех матчах. Аталанта одолела дома Брюгге – 2:1, расписала мировую в родных стенах со Славией – 0:0, а также в последнем туре одержала выездную победу над Марселем – 1:0. Команда плотно держится в зоне плей-офф, причем до топ-8 всего два очка.

Большие проблемы есть у клуба в Серии А, только текущее 13 место и серия из восьми матчей без побед. Именно из-за плохих результатов в чемпионате был уволен главный тренер Иван Юрич, на его место назначили Раффаеле Паладино, под руководством которого Аталанта уже успела проиграть на выезде Наполи – 1:3. Баккер и Скальвини пропустят предстоящий матч.

Личные встречи

Соперники никогда не пересекались в официальных матчах, было две товарищеские встречи в 2016 и 22022 годах, оба раза сыграли 2:2 в основное время, а потом Айнтрахт побеждал в серии пенальти.

Прогноз

Нас ожидает битва двух интересных команд, которые хотят пробиться плей-офф.

Нас ожидает битва двух интересных команд, которые хотят пробиться плей-офф.

Как видно по котировкам, фаворита в этой паре нет, матч должен пройти на встречных курсах, многое будет зависеть от реализации. Поскольку я жду результативного футбола, предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 3 голов за 1,97.

Прогноз Sport.ua
Айнтрахт Франкфурт
26 ноября 2025 -
22:00
Аталанта
Тотал больше 3 1.97 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Айнтрахт Франкфурт Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Аталанта
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
