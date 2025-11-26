Айнтрахт Франкфурт

26 ноября, свою встречу на основном этапе Лиги чемпионов проведут Айнтрахт – Аталанта. Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

Айнтрахт

Матчи Айнтрахта в Лиге чемпионов проходят зрелищно, первые три встречи завершились со счетом 5:1. Сначала выиграли дома у Галатасарая, потом уступили на выезде Атлетико, а потом был проигрыш в родных стенах от Ливерпуля. На фоне таких результативных матчей, гостевая нулевая ничья против Наполи в последнем туре стала неожиданностью. Пока «орлы» в зоне плей-офф, но занимают здесь предпоследнюю строчку, так что могут выпасть в любой момент.

Команда неплохо идет в Бундеслиге, занимая шестую строчку, отставание от первого квартета составляет всего 4 очка. В чемпионате Айнтрахт не проигрывает пять матчей подряд. Предстоящий матч пропустят Хойлунд, Ларссон, и Узун.

Аталанта

Для клуба из Бергамо сезон Лиги чемпионов складывается неплохо, проиграли в первом туре ПСЖ на выезде 0:4, но потом набрали 7 очков в трех матчах. Аталанта одолела дома Брюгге – 2:1, расписала мировую в родных стенах со Славией – 0:0, а также в последнем туре одержала выездную победу над Марселем – 1:0. Команда плотно держится в зоне плей-офф, причем до топ-8 всего два очка.

Большие проблемы есть у клуба в Серии А, только текущее 13 место и серия из восьми матчей без побед. Именно из-за плохих результатов в чемпионате был уволен главный тренер Иван Юрич, на его место назначили Раффаеле Паладино, под руководством которого Аталанта уже успела проиграть на выезде Наполи – 1:3. Баккер и Скальвини пропустят предстоящий матч.

Личные встречи

Соперники никогда не пересекались в официальных матчах, было две товарищеские встречи в 2016 и 22022 годах, оба раза сыграли 2:2 в основное время, а потом Айнтрахт побеждал в серии пенальти.

Прогноз

Нас ожидает битва двух интересных команд, которые хотят пробиться плей-офф.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 2,6 для Айнтрахт и 2,57 для Аталанты. А какой прогноз выбрать – решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

Как видно по котировкам, фаворита в этой паре нет, матч должен пройти на встречных курсах, многое будет зависеть от реализации. Поскольку я жду результативного футбола, предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 3 голов за 1,97.