С пиротехникой и в непрерывных песнопениях: кто болеет за Шемрок Роверс
От хулиганов – до членов Совета директоров
Флаги – до рождения!
Сумасшедшие 1970-е с их тотальной контркультурной революционностью нашли проявление и в принципиальных подходах к футбольному болению. В те годы в рядах поклонников «Шемрок Роверс» выделилась группировка Clockwork Boot Boys. В начале же 1980-х заявил о себе SRFC Mob. Хулиганские группы появились в ирландском околофутболе уже в начале 1990-х. В среде фанатов «Богемианса» выделилась группировка Bohs Soccer Casuals. Соответственно поклонники «Шемрок Роверс» должны были на это реагировать и сколотили хулиганскую банду, которую в своей среде звали Larrys, а на широкой хулс-сцене те сорвиголовы были известны под названием Shamrock Rovers Casuals.
Интересно, что в 1990-е на домашней арене «Шемрок Роверс» начали появляться флаги с надписями Shamrock Rovers Commandos и SRFC Ultras, хотя официально о создании таких группировок объявлено не было. Эти флаги стали возможными благодаря теснейшим контактам отдельных поклонников дублинской команды с ультрас «Ромы» и из-за искреннего увлечения тамошним стилем боления. Флаг с надписью SRFC Ultras принадлежал легендарному поклоннику бело-зеленых Джо де Хупу (его называли «сердцем и душой» «Шемрок Роверс»).
Новое измерение шума и цвета
Может, поклонники «Шемрок Роверс» и не впечатляют сверхбольшой численностью, однако в среде симпатизантов этого клуба зародилась первая в Ирландии именно ультрас-группировка. Команда SRFC Ultras была создана в 2001 г. группой болельщиков «Роверс», которые стремились привнести новое измерение шума и цвета в атмосферу матчевого дня.
Хотя традицией в «Роверс», да и в ирландском футболе вообще было обращаться к трибунам Великобритании за культурными ориентирами, группировка SRFC Ultras в поисках вдохновения брала на вооружение опыт Европы и Южной Америки с их хореографическими постановками, большими флагами и пиротехникой. Результатом явилась настоящая революция в ирландской культуре футбольного боления. Хотя происходящее в большинстве своем было прямым копированием опыта других стран, этот гибрид неоконтинентального стиля болельщиков и традиционного (с нотками консервативности) британского стиля был действительно новой и оригинальной культурой. Его переняли другие клубы Ирландии как на юге, так и на севере, и, по утверждению парней из SRFC Ultras, теперь его можно увидеть на домашних аренах многих клубов Великобритании.
Без ложной скромности члены группировки говорят: «Хотя SRFC Ultras не берет на себя полную ответственность за это, мы считаем себя одними из творцов этой культуры». Начало было довольно простым: в 2001 г. использовано несколько файеров на гостевом матче против «Богемианса», а в дальнейшем более сложные и изысканные представления, содержащие флаги, большие баннеры, ограждения для болельщиков и пиротехнику, стали визитной карточкой группы.
Настоящий импульс для развития группа получила в 2009 г., когда «Шемрок Роверс» переехал на стадион «Таллахт».
SRFC Ultras – аполитичная группировка, но они решительно выступают против любой дискриминации по расовому, гендерному признаку или сексуальной ориентации. «Наша единственная верность – нашему клубу, его цветам и его всегда преданным болельщикам», – подчеркивают сами ультрас.
Парни лелеют гордую ирландскую идентичность. Это, собственно, находит отражение в флагах и баннерах. В 2021 г. группировка отметила свой 20-летний юбилей обязывающим баннером, текст которого перекликается даже с тактикой современного футбола: «20 лет организованного хаоса».
Свои цели группа определяет так: 1) чтобы нас услышали независимо от того, где играет «Роверс»; 2) петь 90 минут независимо от того, выигрываем мы или проигрываем; 3) поддерживать команду и в горе, и во всех бедах; 4) сделать наш домашний стадион скак можно более красочным; 5) помогать молодым болельщикам учить песни «Роверс». Печатное издание ультрас «Шемрок Роверс» носит название If I should Falter («Если я колеблюсь»), один экземпляр имеет цену 3 евро.
Помимо уже упоминавшихся дружеских отношений с ультрас «Ромы», фаны бело-зеленых поддерживают товарищеские отношения с поклонниками «Панатинаикоса», «Хаммарбю», «Корк Сити», «Клифтонвилла», «Санкт-Галлена», «Хиберниана» и франкфуртского «Айнтрахта».
Интересно, что в свое время от основной ультрас-группы отделилось молодежное крыло под названием Under 5s. Впоследствии оно реорганизовалось в Rovers Juvenile Division. Спустя еще некоторое время молодежь повзрослела и объединилась с уже упоминавшейся группировкой Larrys.
50% акций
Примечательным фактом является вовлеченность в клубные дела болельщицкого неультрас-сообщества. Правду говоря, большинство болельщиков в международном футболе находятся не внутри, а снаружи своих клубов. Они полагаются на официальные и неофициальные клубы болельщиков, чтобы изменить ситуацию, внести вклад в то, как руководят клубом, который они страстно любят, или как формируется его будущее, независимо от того, насколько сильной, преданной или страстной является их поддержка. В случае с «Шемрок Роверс» это не так. Shamrock Rovers Members Club Ltd – это организация, владеющая 50% акций футбольного клуба «Шемрок Роверс». Четыре избранных члена представляют SRFC Members Club Ltd в Совете директоров футбольного клуба, защищая интересы болельщиков.
Различия между разными фан-сообществами? Они очень четко были сформулированы в одной социологической научной работе: «Если члена официального клуба болельщиков можно назвать гражданином футбольного мира, то ультрас можно считать боевиком». По-моему, утверждение довольно противоречивое, ведь между хулс и ультрас разница все же есть, но тем не менее.
Селебрити, чьи сердца отданы «Роверс»? Звезда Голливуда середины прошлого века Морин О'Хара (дожила до 95-летнего возраста) имела ирландское происхождение, а домашний стадион «обручей» был для нее, как второй дом.
Подопытные фаны
Интересен и такой факт. В 2012 г. студент Университета Тафтса (расположен в штате Массачусетс, США) по имени Макс Джек написал магистерскую работу на тему «На террасе. Ритуальное исполнение идентичности ультрас «Шемрок Роверс» в Дублине» для получения степени в области искусств и музыковедения. Это в известной мере и свидетельство певческих талантов фанатов «обручей». Макс признается в большом любопытстве (на уровне настоящего исследователя!) к «музыкальным аспектам спортивного фанатения». Тот парень еще и получил премию Джеймса Т. Кеттинга за лучшую студенческую статью на одной из конференций по музыковедению. Статья была посвящена вокалу в исполнении фанатов «Шемрок Роверс». Собственно, во время сбора материала для своего исследования Макс выпил далеко не одну пинту пива с преданными болельщиками бело-зеленых и на вопрос, ненавидит ли он «Богемианс» (соперника номер один для «обручей») ответил: «Конечно!» Относительно ультрас «Шемрок Роверс» исследователь отмечает, что парни «создают внеполевое зрелище, конкурирующее с событиями, происходящими непосредственно на поле». Вроде бы и простая формулировка, но изложенная четко и касается конкретной ультрас-группы конкретного клуба.
Собственно, не претендуя на лавры исследователя, а участвуя в фан-процессах изнутри, известный фанат «Роверс» Эоган Райс в своей книге «Мы – «Роверс»» затрагивает фан-тематику. Но куда более концентрированно свой взгляд он выразил в одном из интервью в начале 2010-х: «Я всегда говорил о фанатах «Роверс», что это очень маленький срез общества. Там есть лучшие люди мира, вместе с тем, есть люди, на которых мне совсем жалко времени. Они всегда были там, если вернуться к 1970-м годам, в мое время. Футбольное насилие являлось очень большой проблемой в Ирландии». В то же время связь между хулиганством на матчах «Шемрок Роверс» и ультрас является ложным восприятием ирландской общественности, что не удивительно, учитывая нехватку знаний из первых уст у нее и порой агрессивный характер футбольных ритуалов среди болельщиков «Роверс». Однако ложные представления общественности о целях скандирования и визуальных эффектов могут возникать из-за непонимания того, что песни для ультрас являются в основном символическими, а не отражают фактический насильственный элемент.
Примечательна и такая вещь. Обычно, как говорят сами ультрас «обручей», рядовой болельщик попоет и помашет флагом в начале матча, а потом сядет и будет смотреть футбол. Однако, по общему утверждению, действия SRFC Ultras часто являются той искрой, которая изменяет поведенческие параметры на стадионе, а поэтому к пению (а нередко и к танцам) привлекается широчайший круг посетителей стадиона. К примеру, в одном из еврокубковых матчей против «Тоттенхэма», возглавляемого Гарри Реднаппом, вся домашняя арена «Роверс» пела в адрес тренера команды-соперницы: «Ты должен сидеть в тюрьме!». Тогда Реднапп как раз судился по делу об уклонении от уплаты налогов. И фаны своей издевкой выбили из равновесия именитого наставника.
Что ж, сегодня «Шахтеру» придется оценить таланты фанатов «обручей». Надеюсь, что украинский клуб будет достойно противостоять сумасшедшему давлению трибун.
Алексей РЫЖКОВ
