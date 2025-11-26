Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александр ШОВКОВСКИЙ: «Омония – один из наибольших клубов Кипра»
Лига конференций
26 ноября 2025, 22:29 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:34
150
0

Александр ШОВКОВСКИЙ: «Омония – один из наибольших клубов Кипра»

Наставник Динамо дал пресс-конференцию перед игрой Лиги конференций

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский пообщался с представителями СМИ перед матчем 4-го тура основного этапа Лиги конференций против кипрской «Омонии»:

«Что касается непосредственно нашего соперника, то это один из, можно так сказать, крупнейших клубов Кипра, который в последнее время постоянно играет в международных турнирах – Лиге Европы, Лиге конференций. Вернулся тренер, с которым у клуба были одни из самых успешных лет, когда они выигрывали и чемпионат, и Кубок, и играли довольно удачно. Команда две игры сыграла вничью – по 1:1, одну игру проиграла – 1:0. В последнем матче чемпионата Кипра потеряла лидерство, опустившись на вторую строчку.

Мы смотрели много матчей и видео, как работает команда, готовились к этой игре. Хочу сказать, что мы также недовольны теми результатами, которые у нас есть, и считаем, что всё могло быть по-другому при определённых обстоятельствах. Мы прекрасно понимаем, что это будет очень важная игра не только для «Омонии», но и для нас так же. Я уверен, что те 11 игроков, которые выйдут завтра на футбольное поле, выйдут с желанием проявить свои лучшие качества, с желанием играть сердцем, душой и сделать всё возможное, чтобы добиться победы.

Я ожидаю в первую очередь от своих игроков настойчивости, старания играть сердцем, играть с умом, с уверенной агрессией, с одной стороны, а с другой – рассудительно. Думаю, что такой же настрой будет и у нашего соперника».

Динамо Киев Омония пресс-конференция Александр Пихаленок Лига конференций Омония - Динамо
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
