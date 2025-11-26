ПИХАЛЕНОК: «Настроение так себе. Против Омонии настраиваемся на победу»

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги конференций против «Омонии».

– Вышло интервью Александра Караваева, в котором он сказал, что настроение в команде на фоне последних результатов подавленное. Как вы со своей стороны оцениваете атмосферу в команде? И чувствуете ли вы, что коллектив готов к поединку с «Омонией»?

– Александр был прав. Настроение так себе, потому что у команды неудачные результаты. Но перед каждой игрой мы настраиваемся только на победу. Мы попробуем показать все, что отрабатывали на тренировках, и добиться результата. А там посмотрим, как будет.

– На чем делали акцент на тренировках? В плане психологии отрабатывали какую-то тактику? О чем говорил тренерский штаб перед игрой?

– Мы обычно обо всем говорим, но что-то конкретное рассказывать не хотим. Завтра игра, уже сами все посмотрите. Будем уже после игры разговаривать.

– В каком физическом состоянии сейчас находится команда? Команда провела две тренировки в Люблине в холодную погоду, на Кипре же намного теплее. Понадобится ли адаптация в связи с этим?

– Как по мне, команда физически готова хорошо. Что касается погоды, я не думаю, что сейчас такая жара, в которую мы играли здесь летом. Поэтому я считаю, что особой адаптации не понадобится.

– Поделитесь своими впечатлениями о будущем сопернике – «Омонии»?

– Разбирали много матчей – последние в чемпионате и в еврокубках. Это очень опытная команда, хорошо играет с мячом, быстро выбегает из обороны в атаку. Я думаю, что завтра будет очень интересный матч.