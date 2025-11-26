Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПИХАЛЕНОК: «Настроение так себе. Против Омонии настраиваемся на победу»
Лига конференций
26 ноября 2025, 22:08 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:28
299
0

ПИХАЛЕНОК: «Настроение так себе. Против Омонии настраиваемся на победу»

Хавбек Динамо поделился ожиданиями от игры Лиги конференций

26 ноября 2025, 22:08 | Обновлено 26 ноября 2025, 22:28
299
0
ПИХАЛЕНОК: «Настроение так себе. Против Омонии настраиваемся на победу»
ФК Динамо Киев. Александр Пихаленок

Полузащитник «Динамо» Александр Пихаленок поделился ожиданиями от матча 4-го тура Лиги конференций против «Омонии».

– Вышло интервью Александра Караваева, в котором он сказал, что настроение в команде на фоне последних результатов подавленное. Как вы со своей стороны оцениваете атмосферу в команде? И чувствуете ли вы, что коллектив готов к поединку с «Омонией»?

– Александр был прав. Настроение так себе, потому что у команды неудачные результаты. Но перед каждой игрой мы настраиваемся только на победу. Мы попробуем показать все, что отрабатывали на тренировках, и добиться результата. А там посмотрим, как будет.

– На чем делали акцент на тренировках? В плане психологии отрабатывали какую-то тактику? О чем говорил тренерский штаб перед игрой?

– Мы обычно обо всем говорим, но что-то конкретное рассказывать не хотим. Завтра игра, уже сами все посмотрите. Будем уже после игры разговаривать.

– В каком физическом состоянии сейчас находится команда? Команда провела две тренировки в Люблине в холодную погоду, на Кипре же намного теплее. Понадобится ли адаптация в связи с этим?

– Как по мне, команда физически готова хорошо. Что касается погоды, я не думаю, что сейчас такая жара, в которую мы играли здесь летом. Поэтому я считаю, что особой адаптации не понадобится.

– Поделитесь своими впечатлениями о будущем сопернике – «Омонии»?

– Разбирали много матчей – последние в чемпионате и в еврокубках. Это очень опытная команда, хорошо играет с мячом, быстро выбегает из обороны в атаку. Я думаю, что завтра будет очень интересный матч.

По теме:
Омония – Динамо. Текстовая трансляция матча
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Омония – один из наибольших клубов Кипра»
Эксперт: Динамо будет тяжело, команды из Кипра играют в агрессивный футбол
Динамо Киев Омония Лига конференций Омония - Динамо Александр Пихаленок пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Футбол | 26 ноября 2025, 19:59 13
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций
Минус четыре лидера. Динамо прибыло на матч Лиги конференций

Без Ярмоленко, Бражко, Шапаренко и Биловара

Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Футбол | 26 ноября 2025, 11:55 17
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем
Четыре игрока Динамо не сыграют против Омонии из-за проблем со здоровьем

Ярмоленко, Шапаренко, Бражко и Биловар не смогут выйти на поле в матче Лиги конференций

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Футбол | 26.11.2025, 10:14
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Шовковский, может быть, обидится, но я не со зла»
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Футбол | 26.11.2025, 06:23
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
Как выглядит таблица Лиги чемпионов после фиаско Барселоны в игре с Челси
ВИДЕО. Безумие в Греции. Лунин стал свидетелем хет-трика Мбаппе за 7 минут
Футбол | 26.11.2025, 22:40
ВИДЕО. Безумие в Греции. Лунин стал свидетелем хет-трика Мбаппе за 7 минут
ВИДЕО. Безумие в Греции. Лунин стал свидетелем хет-трика Мбаппе за 7 минут
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
Решение принято. Ключевой игрок сборной Украины сменит клуб
24.11.2025, 22:25 4
Футбол
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
Энрике выступил с публичным заявлением об игре Забарного за ПСЖ
25.11.2025, 00:17 1
Футбол
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
Забили шесть, но засчитали только три. Челси разгромил Барселону
25.11.2025, 23:55 15
Футбол
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
Известна реакция коуча Джошуа на то, что Энтони ушел тренироваться к Усику
25.11.2025, 00:34 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал контракт с игроком сборной Украины
24.11.2025, 20:07 17
Футбол
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
Источник: Шовковский принял решение о своем будущем в Динамо
25.11.2025, 17:08 20
Футбол
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
Стычка между своими. Эвертон с Миколенко в меньшинстве переиграл МЮ
24.11.2025, 23:59 12
Футбол
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
Усик выступил с официальным обращением к Геннадию Головкину
26.11.2025, 04:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем