Киевское «Динамо» провело предматчевую тренировку утром 26 ноября в Люблине, а не на Кипре, где пройдет игра Лиги конференций.

Делегация киевского «Динамо» вечером 26 ноября добралась до Кипра, где 27 ноября проведет матч 4-го тура ЛК против «Омонии».

Дорога из Киева заняла у бело-синих двое суток. Выехав из столицы Украины вечером 24 ноября, подопечные Александра Шовковского остановились в Люблине, откуда 26 ноября вылетели на Кипр.

В предстоящем поединке тренерский штаб рассчитывает на 22 футболистов. Делегация «Динамо» остановилась не в Никосии, где пройдет матч, а в Ларнаке.

Сразу после прилета на Кипр главный тренер Александр Шовковский и один из игроков отправились на регламентную предматчевую пресс-конференцию, а предматчевую тренировку «бело-синие» провели утром 26 ноября в Люблине.

Матч 4-го тура ЛК «Омония» – «Динамо» состоится 27 ноября в 19:45 на стадионе GSP в Никосии.

ВИДЕО. Динамо провело предматчевую тренировку не на Кипре, а в Люблине