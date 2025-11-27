Мирон МАРКЕВИЧ: «Знаете, почему в основе Шахтера мало украинцев?»

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
27 ноября 2025, 23:22
Известный тренер высказался о донецком гранде

ФК Шахтер. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич объяснил, почему в составе «Шахтера» в основе играет немного украинцев.

«Почему в основе команды так мало наших футболистов? В составе только четверо украинцев, остальные – бразильцы. В «Шахтере» так сложилось уже давно, и мы это видим годами. Конечно, хотелось бы больше наших ребят в старте, но для этого они должны превосходить бразильцев. Чтобы заслужить место на поле с первых минут, нужно доказывать своей игрой, что достоин основы», – отметил Маркевич.

Ранее известный украинский наставник Мирон Маркевич поделился мыслями о полузащитнике киевского «Динамо» Владимире Бражко.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинский футбол
